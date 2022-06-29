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“Чмоню” звільнили з полону за обміном, – ЗМІ

29/06/2022 01:41

Герой мемів “Чмоня”, він же бойовик “ДНР” Андрій Рязанцев, звільнений з українського полону за обміном.

Про це стало відомо 28 червня.

Відео з “Чмонею”, який бере участь у перекличці ймовірно перед звільненням, поширив телеграм-канал “Дохлі расіянє“. Він відгукується на ім’я Рязанцев Андрій Андрійович, вказує, що рядовий, у полоні з 1 березня.

Таким чином, Андрій Рязанцев “Чмоня” перебував у полоні майже чотири місяці.

Нагадаємо, 28 червня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів обмін полоненими за формулою 17 на 15, про що повідомили в ГУР. Обмін відбувся на межі Херсонської та Миколаївської областей. Відтак додому повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких два офіцери та 14 солдатів, і ще один цивільний.

Хто такий Чмоня

Андрій Рязанцев “Чмоня” в полоні, березень 2022

У 20-х числах березня в ТікТоці активно ширилися відео з “Чмонею” — так прозвали бойовика-невдаху з окупованої Горлівки Донецької області, який потрапив у полон до ЗСУ.

Його справжнє ім’я – Андрій Рязанцев. Він горлівський освітянин, який під час мобілізації вступив до лав мотострілецького підрозділу т.зв. “ДНР”.

Своє прізвисько він отримав за малий зріст і незграбний вигляд.

Користувачі виклали в TikTok безліч жартівливих відео з Чмонею, які отримали десятки мільйонів переглядів. Також цей інтернет-мем став образом для косплеєрів, які повторюють образ Чмоні, одягаючи старе шмоття і демонструючи на камеру розгублений вираз обличчя.

Андрій Рязанцев у цивільному житті до популярності

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