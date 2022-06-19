Полк “Азов” тимчасово очолив майор Микита Надточій, евакуйований із Маріуполя

Майор Микита Надточій

Командир полку НГУ “Азов” Денис Прокопенко тимчасово, до свого повернення з полону, передав командування підрозділом майору Микиті Надточію, позивний “Раз-два”.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на штаб загону спецпризначення.

Микита Надточій із моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну перебував у Маріуполі. Це один із перших військових, евакуйованих звідти гелікоптером через важке поранення. Тоді він був командиром другого батальйону “Азову”.

“Вивозив “200-х” та “300-х” бійців, хотів завезти їх на територію “Азовсталі” до шпиталю там. І спрацювала штурмова авіація, ракета впала дуже поруч. Осколки мені потрапили в голову, в ліву руку, в ліву та праву ноги та в живіт”, – розказав Надточій.

Він повідомив, що був евакуйований з “Азовсталі” 21 березня.

“Це була перша спроба евакуації, яка була успішною. Тобто я був серед перших, кого в загалі вивезли повітряним коридором із території Маріуполя. Була вивантажена деяка провізія, яку привезли на “Азовсталь”, і почалась погрузка всіх поранених по черзі – спочатку лежачих, серед яких був і я”, – розповів т.в.о. командира.

Говорячи про своє призначення, він пояснив: “Це було просто повідомлення (від Прокопенка) в Telegram, що “як будеш готовий стати до строю, зв’язуйся з тими-то, тими-то людьми, приїжджаєш і береш командування у свої руки до моменту повернення мене”.

Нагадаємо, після виходу захисників Маріуполя з території “Азовсталі” стало відомо, що Україна сім разів спрямовувала на “Азовсталь” військову допомогу гелікоптерами.

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