Home / Війна / Полк “Азов” тимчасово очолив майор Микита Надточій, евакуйований із Маріуполя

Полк “Азов” тимчасово очолив майор Микита Надточій, евакуйований із Маріуполя

19/06/2022 13:47

Командир полку НГУ “Азов” Денис Прокопенко тимчасово, до свого повернення з полону, передав командування підрозділом майору Микиті Надточію, позивний “Раз-два”.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на штаб загону спецпризначення.

Микита Надточій із моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну перебував у Маріуполі. Це один із перших військових, евакуйованих звідти гелікоптером через важке поранення. Тоді він був командиром другого батальйону “Азову”.

“Вивозив “200-х” та “300-х” бійців, хотів завезти їх на територію “Азовсталі” до шпиталю там. І спрацювала штурмова авіація, ракета впала дуже поруч. Осколки мені потрапили в голову, в ліву руку, в ліву та праву ноги та в живіт”, – розказав Надточій.

Він повідомив, що був евакуйований з “Азовсталі” 21 березня.

“Це була перша спроба евакуації, яка була успішною. Тобто я був серед перших, кого в загалі вивезли повітряним коридором із території Маріуполя. Була вивантажена деяка провізія, яку привезли на “Азовсталь”, і почалась погрузка всіх поранених по черзі – спочатку лежачих, серед яких був і я”, – розповів т.в.о. командира.

Говорячи про своє призначення, він пояснив: “Це було просто повідомлення (від Прокопенка) в Telegram, що “як будеш готовий стати до строю, зв’язуйся з тими-то, тими-то людьми, приїжджаєш і береш командування у свої руки до моменту повернення мене”.

Нагадаємо, після виходу захисників Маріуполя з території “Азовсталі” стало відомо, що Україна сім разів спрямовувала на “Азовсталь” військову допомогу гелікоптерами.

Читайте також:
Пілот ЗСУ розповів про свої польоти в заблокований Маріуполь і порятунок 20 поранених на борту підбитого гелікоптера. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Глава Генштабу Британії: слід підготувати армію, щоб знову битися в Європі

Новий голова Генштабу Великої Британії Патрік Сандерс ставить на меті підготувати армію до того, щоб битися в Європі і  перемогти Росію. Про це, як пише “Європейська правда“, повідомляє Sky News....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse