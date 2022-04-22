Збірна України закінчила “Ігри нескорених” у Гаазі з 16 медалями й подякою

Фото пресслужби збірної України на "Іграх нескорених"

У Гаазі (Нідерланди) завершився останній змагальний день України на “Іграх нескорених”.

Українська збірна 22 квітня завершила змагання із 16 медалями, з яких 5 золотих, 5 срібних та 6 бронзових.

Троє спортсменів здобули по дві нагороди: Віктор Легкодух – “золото” та “срібло” у штовханні ядра та веслуванні відповідно, Ігор Галушка “золото” і “срібло” у двох видах веслування, Андрій Бадарак – “золото” та “бронзу” у плаванні.

Головною місією наших спортсменів-ветеранів із пораненнями в Гаазі був не медальний залік, а повідомлення світові про Україну, що боролася і боролася на фронтах визвольної війни. Заклик – не бути байдужими.

21 квітня українська команда зібрала організаторів Invictus Games The Hague 2020 та представників усіх країн, щоб сказати щире українське “Дякую!”

“Ми дякуємо за той прийом, який отримали у Гаазі, за підтримку у кожному слові і кожних обіймах, за те, що всі тут присутні поділяють наш біль і нашу віру у перемогу!” – ідеться в повідомленні українських “нескорених”.

“За той час, поки ми всі тут, у Гаазі, над парком пролетіло три гелікоптери. І кожного разу мої м’язи втягувалися і тіло напружувалися, хотілось знайти укриття: тут граються діти, тут всі ми, а з вертольотів можуть скинути бомби. Це відчули, мабуть, усі українці, які сюди приїхали.

Вчора ми поїхали зустріти захід сонця на берег моря, я дивився і бачив, як один із них сидить на візку, перед ним сонце сідало в море, а на спині був напис “Україна”. Я розумію, що якщо мені доведеться дожити до кінця війни, то таких хлопців і дівчат на візках і протезах в нас будуть тисячі.

Ми зараз часто під час зустрічей з вами говоримо, що нам потрібна зброя, кошти, підтримка нашої країни. Але найбільше я хотів би просити, щоб світ не мовчав! Ви роз’їдетеся по всьому світу після “Ігор нескорених” і знатимете, що в Україні є частина вашої сім‘ї. Ми будемо далі боротися, ми віримо в нашу перемогу!” – звернувся до присутніх психотерапевт нашої команди Валерій Чоботар.

“Нам дійсно було дуже важко приїхати сюди без Юлії Паєвської та Діми Сидорука. Я прошу вас, весь світ, говорити про те, що Юля має повернутися додому!” – додав Сергій Калитюк, закликавши до звільнення колеги по збірній із російського полону.

“Ви маєте знати про Діму: з його травмою він міг не йти на війну, його б не взяли у війська, але коли Росія вторглась у лютому в нашу країну, Діма пішов захищати нашу країну! За кілька днів до того, як загинув, Діма знову був поранений, але не долікувався і повернувся до своїх хлопців на позиції. Це і є нескореність!” – заявили українські спортсмени збірної Invictus Games, згадавши трнера Дмитра Сидорука, який загинув у боях на Херсонщині.

“Ігри нескорених” – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, засновані принцом Уельським Гаррі в 2014 році.

Invictus Games об’єднують військовослужбовців та ветеранів силових структур з обмеженими фізичними можливостями й пораненнями, триманими під час виконання службових обов’язків.

У 2020-2021 роках у зв’язку з пандемією коронавірусу Invictus Games не проводилися.

На Іграх 2018 року в Сіднеї українці здобули 20 медалей (7 золотих). У 2017 році в Торонто, коли Україна вперше взяла участь в Invictus Games, наші ветерани виграли 14 нагород (8 золотих).

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