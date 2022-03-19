Принц Гаррі і Меган виділили допомогу Україні та вшанували загиблого в бою ветерана Invictus Games

Сергій Карайван

Принц Гаррі, герцог Сассекський, та його дружина Меган пожертвували гроші на допомогу постраждалим від війни українцям і вшанували загиблого українського воїна зі збірної Invictus Games.

Кошти герцоги Сассекські виділили із власного благодійного фонду Archewell, про що сказано в повідомленні “Допомога Україні” на офіційному сайті організації 18 березня.

Розмір пожертви не уточнюють. Зазначається, що гроші будуть розподілені між низкою організацій, зокрема HIAS, The HALO Trust, коаліцією українських медіа The Kyiv Independent. Також фонд співпрацюватиме з ВООЗ та World Central Kitchen (некомерційна організація, що займається забезпеченням їжі постраждалих від катастроф чи війни).

Крім того, принц Гаррі є засновником Invictus Games – “Ігор нескорених” (змагання серед ветеранів та учасників війни). Днями, захищаючи Україну, загинув Сергій Карайван – учасник цих змагань від України, і члени британської королівської родини вшанували його.

“Нам важко на серці, усвідомлюючи нещодавню втрату члена нашої ком’юніті ветеранів. Він загинув, захищаючи свою країну”, – йдеться в тому ж повідомленні фонду Archewell.

“Ми також віддаємо шану хоробрим чоловікам і жінкам із нашої глобальної ветеранської спільноти, колишніх і теперішніх, які довгий час захищали свої країни та сім’ї з неперевершеною силою та рішучістю. Ми продовжуємо працювати і щодня спілкуватися з Invictus Games Foundation, щоб допомогти, чим можемо”, – сказано в заяві.

Втрата

14 березня на фейсбук-сторінці Invictus Games: Team Ukraine з’явилося повідомлення: “Схиляємо низько голови у скорботі. В боях за незалежність України загинув Сергій Карайван. Нескорений, до останнього боровся за нашу країну. Жодна смерть українських захисників не буде забута та пробачена! Світла пам‘ять Сергію!”

Сергій Карайван – ветеран АТО з Кривого Рогу. Пройшов Іловайськ у 2014 році.

Закінчив Криворізьку школу №63, вищу освіту здобував у Криворізькому технічному університеті. Друзі та побратими пишуть, що Сергій був світлою людиною, справжнім чоловіком і воїном.

Останній запис на ФБ-сторінці Сергія датований 5 березня. Це репост відео від Генштабу: музикант Андрій Хливнюк співає гімн січових стрільців “Ой у лузі червона калина”.

Міжнародний фонд Invictus Games констатував, що Сергій Караіван, колишній учасник змагань Invictus Games та Warrior Games від України, загинув у бою 13 березня 2022 року. “Ми подумки звертаємось до його родини, друзів та усієї спільноти”, – написали представники фонду.

Також організатори Invictus Games заявили, що попередньо пропонували захист своїм учасникам-українцям. “Ми знаємо, що багато учасників Invictus Games знову записалися служити, багато з них вже отримали травми після подій 2014 року. Фонд Invictus Games запропонував підтримку, але як команда вони вирішили залишитися й оборонятись”, – зазначили у фонді в Invictus Games.

Благодійну допомогу Україні, що відбиває повномасштабну російську агресію, в останні тижні виділяють сотні світових зірок-сеоебрітіз, відомих спортсменів, підприємців та ін.

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