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Українську команду на “Іграх Нескорених” в Гаазі зустрічали оплесками. ВІДЕО

15/04/2022 17:53

Офіційні делегації 20 країн на змаганнях Invictus Games у Гаазі українську команду ветеренів зустрічали оплесками.

Відео поширила на сторінці у ФБ керівниця ветеранського відділу Фонду “Повернись живим” Вікторія Дворецька. 

“Так зустрічали нашу збірну на “Invictus Games: Team Ukraine” вчора. Різні нації, ветерани”, – підписала відео Вікторія.

Найближчі 10 днів Нескорені братимуть участь у міжнародних мультиспортивних змаганнях для поранених військовослужбовців та ветеранів. Більшість учасників збірної та команди забезпечення – діючі військовослужбовців, стоять на захисті нашої держави в силах тероборони, ЗСУ, Нацгвардії та інших структур сектору безпеки і оборони. 

Через свої історії, те що бачили і пережили на власному досвіді – Нескорені розповідатимуть міжнародній спільноті про акт нелюдської агресії нічим не спровокованої війни, через яку гинуть українські військові та цивільні. 

“Це дуже важливе відрядження для кожного її учасника. В нашій тісній Інвіктус-спільноті є втрати, які болять, бо війна забирає найкращих. Серед них Дмитро Сидорук – ветеран і тренер нашої команди зі стрільби із лука, який загинув 8 днів тому. З нами немає Юлії Паєвської – нашої посестри і учасниці збірної, яка досі перебуває в полоні. Важливо про них говорити – щоб не забули і щоб розуміли про героїчний вклад українського народу в мир в Європі”, – розповіли в пресслужбі української команди. 

Напередодні українські Нескорені мали зустріч із президентом України.

“Зараз вся Україні нескорені. Ваша команда – це вияв нескореності українського духу. Сьогодні 50 днів великої боротьби українців. Я впевнений, у вас були вагання їхати чи не їхати, доречний час для цього чи ні. Сьогодні, як ніколи в Україні час єднання, а ви – уособлення такого єднання заради перемоги.Ми рахуємо наше життя щоденно, тому що йде війна. Ми шануємо пам’ять всіх, хто загинув. Знаю, що і ви втратили вашого тренера Дмитра Сидорука, який мав бути із вами, але напередодні загинув. У вашій перемозі буде частина шани всім загиблим. Одна з вас, Юлія Паєвська – Тайра, теж не з вами, вона у полоні ворога. Вона буде на свободі, і завдяки нашим військовим, і завдяки підтримці всього світу. Бажаю Вам перемоги. Це велика справа – доносити на всіх міжнародних майданчиках правду про те, що у нас відбувається”, – сказав президент.
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Україна

Українську команду на “Іграх Нескорених” в Гаазі зустрічали оплесками. ВІДЕО

Офіційні делегації 20 країн на змаганнях Invictus Games у Гаазі українську команду ветеренів зустрічали оплесками. Відео поширила на сторінці у ФБ керівниця ветеранського відділу Фонду “Повернись живим” Вікторія Дворецька. ...

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