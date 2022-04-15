Українську команду на “Іграх Нескорених” в Гаазі зустрічали оплесками. ВІДЕО

Офіційні делегації 20 країн на змаганнях Invictus Games у Гаазі українську команду ветеренів зустрічали оплесками.
Відео поширила на сторінці у ФБ керівниця ветеранського відділу Фонду “Повернись живим” Вікторія Дворецька.
“Так зустрічали нашу збірну на “Invictus Games: Team Ukraine” вчора. Різні нації, ветерани”, – підписала відео Вікторія.
Найближчі 10 днів Нескорені братимуть участь у міжнародних мультиспортивних змаганнях для поранених військовослужбовців та ветеранів. Більшість учасників збірної та команди забезпечення – діючі військовослужбовців, стоять на захисті нашої держави в силах тероборони, ЗСУ, Нацгвардії та інших структур сектору безпеки і оборони.
Через свої історії, те що бачили і пережили на власному досвіді – Нескорені розповідатимуть міжнародній спільноті про акт нелюдської агресії нічим не спровокованої війни, через яку гинуть українські військові та цивільні.
“Це дуже важливе відрядження для кожного її учасника. В нашій тісній Інвіктус-спільноті є втрати, які болять, бо війна забирає найкращих. Серед них Дмитро Сидорук – ветеран і тренер нашої команди зі стрільби із лука, який загинув 8 днів тому. З нами немає Юлії Паєвської – нашої посестри і учасниці збірної, яка досі перебуває в полоні. Важливо про них говорити – щоб не забули і щоб розуміли про героїчний вклад українського народу в мир в Європі”, – розповіли в пресслужбі української команди.
Напередодні українські Нескорені мали зустріч із президентом України.
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