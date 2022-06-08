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“Чи бажаєте продовжити вогонь?” У мережі показали “космічний” інтерфейс гармати CAESAR ЗСУ

08/06/2022 02:18

У мережі показали інтерфейс системи управління вогнем французької самохідної артустановки CAESAR, якою працюють на фронті військовослужбовці ЗСУ.

Відео показав один із французьких телеканалів.

На скріншотах видно сучасний комп’ютерний інтерфейс із введенням різних характеристик та параметрів, а в новому вікні – запитання: “Чи хочете продовжити вогневе ураження?”

“Чому арта CAESAR – це зброя майбутнього. Подівиться на інтерфейс системи управління вогнем. Космос…” – пише військовий експерт Михайло Жирохов.

Інтерфейс CEASAR

Коментатори зазначають: “Це божественно!”, “З другого скріна (“чи хочете ви…”) просто меми робити можна”, “Треба, щоб наші айтішники допилили. Щоб система замість цього питала: “Do you want to burn down rusnia again?”

Нагадаємо, 25 травня головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний повідомив, що наші артилеристи опанували гаубиці “Caesar” за 2-3 години.

Довідково

САУ CEASAR – французька колісна 155 мм самохідна гармата розробки GIAT Industries. Серійно виробляється з 2007 року. В армію Франції було поставлено 72 одиниці.
Довжина ствола – 52 калібри. Возимий боєзапас – 18 снарядів. Скорострільність – 6 пострілів за хвилину. “Цезар” здатний використовувати всю номенклатуру натівських 155-мм артснарядів.
В якості шасі САУ для французької армії використовується Renault Sherpa 5 6×6.

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