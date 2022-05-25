Зброя перемоги: Топ-10 зразків західної допомоги, якими воюють ЗСУ

автор: Михайло Жирохов

військовий історик, журналіст, експерт

Поставки західного озброєння від союзників стали важливим, а на нинішньому етапі – фактично, визначальним фактором підтримки України в боротьбі проти московської навали. Звісно, детальні звіти про задіяння такої допомоги є інформацією з обмеженим доступом. Однак відомо, що деякі зразки натовської зброї активно застосовуються на фронті, вони регулярно потрапляють на фото й відео, про них розповідають офіційні канали та ЗМІ. Тому маємо можливість узагальнити відомості щодо тих зразків західної зброї й техніки, якими найбільш ефективно воюють наші бійці (і це ще до задіяння ленд-лізу).

1. Ракети класу “поверхня – поверхня” Brimstone

Постачальники: Велика Британія

До початку широкомасштабного російського вторгнення ці ракети британського виробництва розглядалися як основне озброєння “москітного флоту” ВМС України, однак після 24 лютого плани змінилися, і нині ці ракети використовуються в якості протитанкових.

Brimstone є фактично розвитком американської ракети AGM-114 Hellfire. Це ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення міліметрового діапазону виробництва британського відділення європейського об’єднання MBDA (MBDA UK), що дозволяє реалізувати принцип “вистрілив і забув”.

При довжині ракети 1,8 м діаметр її корпусу становить 180 мм.

Бойова частина ракети Brimstone І (а саме такі постачаються в Україну) – тандемна кумулятивна масою 6,2 кг.

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2. Переносний протитанковий ракетний комплекс NLAW

Постачальники: Велика Британія (розробка – Швеція/Велика Британія)

За час війни NLAW визнається багатьма військовими як найбільш результативна зброя зі всього спектру протитанкового озброєння, які поставили нам західні союзники.

NLAW – скорочення від Next Generation Light Anti-tank Weapon – є спільною шведсько-британською розробкою концерну SAAB та британського відділення групи компаній Thales (Thales Air Defence).

Даний вид озброєння є чимось середнім між звичайними ручними протитанковими гранатометами та протитанковим ракетним комплексом, здатним вражати броньовані цілі на віддалі кількох кілометрів.

За своєю суттю NLAW – переносний великокаліберний протитанковий гранатомет одноразової дії, який має режим ураження цілей у верхню проєкцію (дах корпусу/башту). Це робить його таким собі “джавеліном на мінімалках”, тому що ефективна дальність стрільби з NLAW не перевищує 800 метрів.

Вага всього комплексу становить 12,5 кг, довжина – 1016 мм. Калібр головної частини ракети з боєголовкою – 150 мм.

Комплекс пішов у серійне виробництво у 2009 році, він перебуває на озброєнні близько десяти країн світу. Основними операторами виступають Велика Британія та Швеція. Також NLAW придбали Фінляндія, Швейцарія, Малайзія, Індонезія, Саудівська Аравія та низка інших країн.

Як показує досвід війни, NLAW дозволяє боротися з усіма сучасними типами броньованих цілей, а також неброньованою колісною технікою, технікою в капонірах, вогневими точками супротивника.

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3. Буксирована гаубиця M777

Постачальники: США (розробка – Велика Британія)

Гаубиця М777 була створена фахівцями британської оборонної компанії BAE Systems для заміни застарілих M198. При цьому новинка відрізнялася покращеними характеристиками, а найголовніше – значно меншою вагою. Вона легша за гаубицю М198 майже удвічі. Перша важила 7154 кг, а гаубиця М777 – всього 4218 кг.

Варто відзначити, що польова гаубиця М777 стала першою артилерійською системою, у виробництві якої широко використовувалися титанові та алюмінієві сплави.

Завдяки малій масі M777 її можна перевозити на зовнішніх підвісах гелікоптерів.

Максимальна дальність польоту стандартного снаряда M777 становить 24 км, а за умови використання “розумних” боєприпасів M982 Excalibur — до 40 км. Початкова швидкість снаряда становить 827 м/с.

Розрахунок, необхідний обслуговування гаубиці, складається мінімум із п’яти людей. Це майже вдвічі менше, ніж M198, де розрахунок складався з дев’яти осіб.

М777 використовує цифрову систему управління вогнем, подібну до системи самохідних гаубиць, таких як M109A6 Paladin, для забезпечення навігації, наведення та визначення місця розташування, що дозволяє вводити її в дію швидше, ніж гаубиці попереднього покоління.

Згідно з відкритими даними, Україна отримала мінімум 90 таких гаубиць від США, Канади та Австралії.

Головком ЗСУ Валерій Залужний заявив про застосування М777 на сході України 13 травня.

Серед перших відомих випадків застосування цих гаубиць для відбиття російської агресії — знищення складу боєприпасів на Ізюмському напрямі. За даними волонтера Романа Доніка, при детонації боєприпасів було знищено до роти російських окупантів, сім бойових машин піхоти і танк.

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4. Переносний зенітний ракетний комплекс Stinger

Постачальники: США, ЄС

Призначений для ураження як на догінних, так і на зустрічних курсах літаків, включаючи надзвукові, та гелікоптерів, що здійснюють польоти на малих та гранично малих висотах.

Комплекс відомий з часів війни в Афганістані 1980-х років. Постійно модернізувався. Останні версії цього ПЗРК комплектуються тепловізійним прицілом AN/PAS-18, який забезпечує можливість використання комплексу в будь-який час. Крім того, він працює в ІЧ-діапазоні, тому ідеально підходить для виявлення повітряних цілей за межами максимальної дальності польоту зенітної ракети (до 30 км).

ПЗРК “Стінгер” постачається в Україну не тільки зі США, а й із європейських країн, зокрема балтійських.

Розрахунками ПЗРК Stinger збиті більшість російських гвинтокрилів у ході цієї війни, є дані про ураження також крилатих ракет.

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5. Протитанковий ракетний комплекс Javelin

Постачальники: США

Середня протитанкова система призначена для піхоти, розвідників та бойових інженерних підрозділів. Довзоляє вражати броньовані сили супротивника вдень, уночі та в умовах обмеженої видимості.

“Джавелін” – це ПТРК нового покоління, який працює за принципом “вистрілив – забув”. Створений для знищення танків, транспорту та навіть гелікоптерів. Наведення здійснюється за тепловим випромінюванням цілі в автоматичному режимі.

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6. Бронетранспортер 4х4 Bushmaster PMV

Постачальники: Австралія

Австралійський колісний повнопривідний бронеавтомобіль Bushmaster Protected Mobility Vehicle призначений для перевезення та швидкого розгортання до 10 солдатів у повній амуніції. Для використання в будь-якому середовищі.

Як запевняє компанія-виробник Thales Australia, бойовий автомобіль максимальною масою до 15,4 тонни може забезпечити надійний захист десанту і поєднує надійний балістичний захист та захист від вибухів із доброю мобільністю і маневреністю.

Є досить великим броньованим транспортним засобом: довжина – 7,087 м, ширина – 2,5 м, висота – 2,65 м.

Бронеавтомобіль Bushmaster вийшов досить вдалим та знайшов застосування не лише в австралійській армії. Покупці цієї моделі є і в Азії, і в Старому Світі (бронемашини із Зеленого континенту придбали зокрема Нідерланди і Велика Британія).

Бронемашина має переднє розташування двигуна, за ним розташована кабіна екіпажу, далі – відсік для десанту. Важливою особливістю є те, що кабіна та десантний відсік виконані в одному об’ємі. Доступ у бронеавтомобіль здійснюється через двері, що перебувають у кормовому бронелисті корпусу.

У машинах, які поставлені в Україну, перед переднім люком встановлений бойовий модуль із 7,62-мм кулеметом.

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7. Реактивна система залпового вогню RM-70

Постачальники: Чехія

Наприкінці 1960-х оборонна промисловість Чехословацької соціалістичної республіки розробила власний варіант радянської дивізійної системи залпового вогню БМ-21 “Град” – РСЗВ RM-70. Ця система випускалася в ЧССР із 1970 року та понині перебуває на озброєнні армій Чехії, Словаччини, Польщі, Лівії, Зімбабве, Туреччини і Греції (передані після об’єднання Німеччини урядом ФРН із запасів НДР).

Конструктивно РСЗВ RM-70 є комбінацією артилерійської частини БМ-21 із шасі чехословацького автомобіля підвищеної прохідності “Татра-813”. Пускова установка виконана за класичною схемою з розташуванням артилерійської частини у кормі колісного шасі.

У передній частині шасі знаходяться броньована кабіна екіпажу та силова установка з агрегатами трансмісії. Завдяки відносно великій довжині шасі в середній частині вдалося розмістити оригінальний гідравлічний пристрій для перезаряджання пускової установки.

Артилерійська частина складається з пакета трубчастих напрямних (40 стволів), поворотної рами, механізмів наведення та відповідного електрообладнання. За своєю конструкцією вона повністю ідентична артилерійській частині БМ-21.

Істотною відмінністю RM-70 від прототипу, “Граду”, є її підвищені вогневі можливості: через дві хвилини після виробництва першого залпу RM-70 може дати другий залп і залишити бойову позицію ще до того, як по ній буде завдано удару противника. Ця можливість забезпечується гідравлічним пристроєм для механізованого перезаряджання пускової установки.

8. Баражуючий боєприпас Switchblade 300/600

Постачальники: США

Фактично, Switchblade (“Викидний ніж”) – це роботизовані “розумні” бомби, які оснащені камерами, системами наведення та вибухівкою. Можуть автоматично вражати цілі, що знаходяться за багато кілометрів. І їх можна спрямовувати навколо цілей, доки не настане відповідний час для удару.

Відомо, що в Україну поставляється модель 300, яка має дальність ураження цілей в 10 км та тривалість польоту 15 хвилин. Бойова частина – як дві гранати для ВОГ.

Неофіційно Україна також має отримати більш потужну модель – 600, яка може літати протягом 40 хвилин та вражати цілі на віддалі до 80 км.

Switchblade 600 оснащується тандемною кумулятивно-осколковою бойовою частиною, запозиченою у ПТКР Javelin. Такий боєзаряд дозволяє пробивати до 600-800 мм гомогенної броні за динамічним захистом. Є контактний та дистанційний підривник.

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9. Протитанковий одноразовий гранатомет AT4

Постачальники: Швеція

Є спільною розробкою шведської компанії SAAB Bofors Dynamics та американської корпорації ATK.

Концептуально АТ4 є розвитком американського одноразового реактивного гранатомета M72 LAW, який уже також є на озброєнні ЗСУ, проте в його основу покладені принципи і, частково, боєприпаси, відпрацьовані в Швеції для безвідкатного гранатомета Carl Gustaf.

АТ4 є одноразовим пусковим пристроєм безвідкатного типу з ненарізним стволом. Споряджаються стволи в заводських умовах, після пострілу порожній ствол викидається.

Основним типом спорядження є 84-мм протитанкова кумулятивна граната.

При стрільбі зі звичайної моделі АТ-4 за стрільцем утворюється небезпечна зона глибиною більше 20 метрів.

При довжині в 1040 мм має вагу в 7,5 кг. Ефективна дальність стрільби – до 150 м по цілях, що рухаються, до 300 метрів – по стаціонарних. Бронепробивність: більше 500 мм.

10. Зенітно-ракетний комплекс Mistral

Постачальники: Норвегія (розробка – Франція)

ЗРК призначений для безпосереднього прикриття підрозділів сухопутних військ від літаків та бойових вертольотів, що виконують польоти на малих та гранично малих висотах. При його створенні враховувалися недоліки інших ЗРК і вимоги сучасного високоманевреного бою. Прийнятий на озброєння 1988 року.

Розробка комплексу велася французькою фірмою Matra. До ракети пред’являлися такі вимоги: єдина ракета для всіх варіантів, незалежність від способу запуску і мінімум технічного обслуговування.

Може вражати повітряні цілі на дальності від 500 до 6000 метрів та висотою від 5 до 3000 метрів. Час польоту на максимальну дальність 14 секунд. Вага бойової частини – 3 кг.

ЗРК Mistral різних модифікацій стоять на озброєнні сухопутних військ та флотів 25 держав, зокрема Франції, Бельгії, Естонії, Фінляндії, Болгарії, Індонезії, ОАЕ та ін.

У 20-х числах квітня в Норвегії офіційно заявили про те, що відправили до України всі свої ЗРК “Містраль”.

На початку травня фонд “Повернися живим” повідомив, що в Україні почали створювати мобільні вогневі групи на пікапах із ЗРК Mistral. Фонд передав у підрозділи автомобілі, на які встановили ці зенітно-ракетні комплекси, і мобільні групи вже продемонстрували свою ефективність, знищивши кілька російських безпілотників “Орлан” та ZARA.

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