Десантники 80-ї бригади зі Stinger збили російський ударний вертоліт Мі-24. ВІДЕО

Львівські десантники у вівторок, 10 травня, збили російський ударний вертоліт Мі-24.
Про це повідомила пресслужба ДШВ, показавши відео палаючої ворожої техніки.
“Вчора в одному з районів виконання завдань підрозділом протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з ПЗРК “Stinger” був збитий російський ударний вертоліт Мі-24”, – йдеться в повідомленні.
На відео зафіксовано, як палає “Крокодил” окупантів.
Це – вже п’ятнадцятий російський вертоліт, збитий саме підрозділами Десантно-штурмових військ ЗС України за час широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну.
Читайте також:
На Донеччині й Луганщині ЗСУ відбили 12 атак ворога, збили Мі-24 та спалили чимало броні
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!