Десантники 80-ї бригади зі Stinger збили російський ударний вертоліт Мі-24. ВІДЕО

Скріншот із відео

Львівські десантники у вівторок, 10 травня, збили російський ударний вертоліт Мі-24.

Про це повідомила пресслужба ДШВ, показавши відео палаючої ворожої техніки.

“Вчора в одному з районів виконання завдань підрозділом протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з ПЗРК “Stinger” був збитий російський ударний вертоліт Мі-24”, – йдеться в повідомленні.

На відео зафіксовано, як палає “Крокодил” окупантів.

Це – вже п’ятнадцятий російський вертоліт, збитий саме підрозділами Десантно-штурмових військ ЗС України за час широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну.

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