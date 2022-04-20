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Норвегія передала Україні всі свої ПЗРК Mistral

20/04/2022 10:10

Норвегія вирішила передати Україні протиповітряні ракетні системи “Містраль”.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам вранці в середу, 20 квітня, інформує Aftenposten.

“Система протиповітряного захисту “Містраль” – це ефективна зброя, яка використовувалась на флоті, і буде дуже корисною для України”, – сказав міністр.

За його словами, зброю вже відправили.

Україні передають фактично увесь запас норвезьких “Містралів” – близько сотні ракет. Їх планували замінювати на інше озброєння, тому для спроможностей збройних сил це не матиме наслідків, пояснили у міноборони.

У Норвегії вони використовувалися на есмінцях і корветах.

“Ці ракети поступово знімаються з озброєння Збройних сил Норвегії, але все одно це сучасна та ефективна зброя… Інші країни також надавали схожі системи”, – зазначив Грам.

“Містралі” використовуються у низці країн та доступні і як портативна зброя, і для використання з пускових установок на транспортних засобах, кораблях та гелікоптерах, пише “Європейська правда”.

Дальність враження цілей – до шести кілометрів. Зброя передбачена для використання проти літаків і гелікоптерів, які рухаються на малій висоті.

Раніше Норвегія передала Україні 4000 протитанкових ракет, захисне обладнання та ін. З наданням боєприпасів Норвегія відступилася від свого принципу від 1959 року не постачати зброю країнам, що воюють.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до норвезького парламенту 30 березня закликав надати зброю, щоб українці могли захищатися. Прем’єр Йонас Гар Стьоре після того казав, що уряд розглядає надання більшої допомоги.

До активнішої підтримки України закликали і в опозиції – у Ліберальній партії заявляли, що Норвегія допомагає “надто мало і надто повільно”; у Консервативній партії теж сказали, що висловили уряду повну підтримку у тому, щоб передати Україні “Містралі”.

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