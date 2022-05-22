Росіяни вдарили ракетами по селу на Запоріжжі

Ілюстративне фото

Російські війська завдали ракетних ударів по селу у Вільнянському районі на Запоріжжі, є постраждалі.

Про це зранку повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація на своєму каналі в Telegram.

“22 травня близько 02:44 російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл на Вільнянщині Запорізької області”.

На даний час на місці події працюють відповідні служби. Попередньо встановлено, що є постраждалі громадяни”, – зазначається в повідомленні.

В обласній адміністрації також уточнили, що ті вибухи, які чули вночі мешканці Запоріжжя, були звуками саме цього обстрілу.

Як писала “Новинарня“, 12 травня рашисти запустили крилату ракету й по самому місту Запоріжжя, влучивши у заповідну частину острова Хортиця. Тоді спалахнула пожежа, але інфраструктура острова не постраждала.

Раніше Хортицю вже обстрілювали ракетами 21 квітня.

Читайте також:

Окупанти вдарили по селу на Запоріжжі й звинувачують у цьому ЗСУ