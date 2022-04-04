Президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу, в якій виявлено свідчення масових убивств мирних жителів.
Візит відбувся у понеділок, 4 квітня.
районний центр Буча в північно-східному передмісті Києва з початку березня перебував під окупацією армії РФ. Звільнення міста Збройними силами та іншими формуваннями сил оборони України відбулося 1 квітня.
Після повернення Бучі на навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву “Бучанська різанина”.
У зв’язку з цим прокурор Карла дель Понте заявила, що Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Путіна.
Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – не пробачимо ніколи!
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