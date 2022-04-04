Фото: УП

Президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу, в якій виявлено свідчення масових убивств мирних жителів.

Візит відбувся у понеділок, 4 квітня.

Нагадаємо,

районний центр Буча в північно-східному передмісті Києва з початку березня перебував під окупацією армії РФ. Звільнення міста Збройними силами та іншими формуваннями сил оборони України відбулося 1 квітня.

Після повернення Бучі на навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву “Бучанська різанина”.

У зв’язку з цим прокурор Карла дель Понте заявила, що Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Путіна.

Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – не пробачимо ніколи!

Читайте також:

#BuchaMassacre: Голова Євроради шокований звірствами росіян, анонсує суди і нові санкції

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 40 – 04.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ