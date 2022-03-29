Росія завдала удару по аеродрому в Старокостянтинові: знищено стратегічні запаси ПММ

Росія завдала удару по аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області, внаслідок цього знищено значні запаси паливно-мастильних матеріалів.

Про це у вівторок, 29 березня, повідомив мер міста Микола Мельничук.

“Російський агресор вкотре завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові. Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні, як багато з вас могли побачити і почути, атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків. На щастя, ЗСУ та, очевидно — Бог, бережуть нас, тому обійшлося без людських жертв. Але ворог повністю знищив усі наявні в нас запаси паливно-мастильних матеріалів, що ми з великими потугами зібрали в якості стратегічного запасу”, – написав міський голова.

Він також попросив допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів.