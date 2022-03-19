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За три тижні війни ліквідовано більше десятка вищих командирів армії РФ, – Міноборони

19/03/2022 17:52

За три тижні війни з російськими загарбниками українські воїни знищили більше десятка вищих командирів армії агресора, у тому числі не менше шести генералів.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

“«Елітні» російські дивізії стають «елітними» добривами для українського чорнозему. Гинуть і високопоставлені російські генерали”, – наголошується в повідомленні.

За три тижні війни українські воїни знищили більше десятка вищих командирів армії агресора, у тому числі не менше шести генералів (якщо рахувати з Росгвардією).

Перелік ліквідованих командирів:

генерал-майор Магомед Тушаєв – командир 141-го моторизованого полку національної гвардії РФ;

генерал-майор Віталій Герасимов – перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу Росії;

генерал-майор Андрій Колесніков – командувач 29-ю армією Східного військового округу;

генерал-майор Андрій Суховецький – заступник командуючого 41-ї армії Центрального військового округу.

генерал-майор Олег Мітяєв – командир 150-ї мотострілецької дивізії, яка презентується в РФ як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, що була сформована у 1943 році і брала участь у штурмі Рейхстагу. Це її штурмовий прапор відкривав московські паради на 9 травня як “головний символ перемоги у Великій Вітчизняній війні”. Проте вже в перші десять днів вторгнення в Україну дивізія зазнала розгромної поразки під Маріуполем.

генерал-лейтенант Андрій Мордвічев (Мордвичов) – командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ, ліквідований 18 березня.

“Далі буде…” – обіцяють у Міноборони.

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