ЦПД оприлюднив список знищених членів командування окупаційних військ

Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує про знищених членів вищого командування російських військ.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці ЦПД у фейсбуці, опублікованому ввечері у вівторок, 15 березня.
Українська армія знищила:
ЦПД не згадав про генерал-майора Олега Мітяєва, командира 150-ї мотострілецької дивізії ЗС Росії, якого знищили в Маріуполі 15 березня.
“Наведений нами список далеко не повний і ми щиро сподіваємось, що хоробрі українські війська будуть «дописувати» його з геометричною прогресією”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 21 – 16.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!