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ЦПД оприлюднив список знищених членів командування окупаційних військ

16/03/2022 09:53

Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує про знищених членів вищого командування російських військ.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці ЦПД у фейсбуці, опублікованому ввечері у вівторок, 15 березня.

Українська армія знищила:

ЦПД не згадав про генерал-майора Олега Мітяєва, командира 150-ї мотострілецької дивізії ЗС Росії, якого знищили в Маріуполі 15 березня.

“Наведений нами список далеко не повний і ми щиро сподіваємось, що хоробрі українські війська будуть «дописувати» його з геометричною прогресією”, – йдеться в повідомленні.

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