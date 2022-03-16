ЦПД оприлюднив список знищених членів командування окупаційних військ

Російський полковник Сергій Порохня – командир 12-ї гвардійської інженерної бригади ЗС РФ

Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує про знищених членів вищого командування російських військ.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці ЦПД у фейсбуці, опублікованому ввечері у вівторок, 15 березня.

Українська армія знищила:

генерал-майора Тушаєва Магомеда;

генерал-майора Герасимова Віталія;

генерал-майора Колесникова Андрія;

полковника Захарова Андрія;

полковника Порохню Сергія;

полковника Ніколаєва Ігоря;

підполковника Агаркова Юрія;

підполковника Софронова Дмитра;

підполковника Єрмоліна Михайла.

ЦПД не згадав про генерал-майора Олега Мітяєва, командира 150-ї мотострілецької дивізії ЗС Росії, якого знищили в Маріуполі 15 березня.

“Наведений нами список далеко не повний і ми щиро сподіваємось, що хоробрі українські війська будуть «дописувати» його з геометричною прогресією”, – йдеться в повідомленні.

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