Під Черніговом знищено ворожий комплекс РЕР “Торн” і командно-спостережний пункт БТГр

Фото: пресслужба Оперативного командування "Північ"

Поблизу Чернігова українські військові виявили розташування ворожого комплексу РЕР “Торн” та командно-спостережного пункту батальйонно-тактичної групи росіян.

Про це вдень у п’ятницю, 18 березня, інформує пресслужба Оперативного командування “Північ”.

Знахідка була виявлена вчора.

“А сьогодні на світанку українські захисники з числа військ оперативного командування “Північ” побажали оркам “Доброго ранку”, знищивши вказані об’єкти”, – йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу оборонці Чернігова відбили дві спроби просування російських військових.

“Кремлівська армія вкотре зазнала втрат як в техніці, та і серед особового складу. Зокрема відомо, що знищені ворожі БМП, танк та “Тигр”. Інші втрати ворога уточнюються”, – додали в пресслужбі.

Підрозділи Збройних сил України завдали артудар удар по артилерії противника, у результаті – мінус дві ворожі батареї, які більше не зможуть завдати шкоди місту.

У районі одного з населених пунктів області українські захисники завдали точкових ударів по великій кількості техніки та особового складу, який здійснював ротацію. “Ротація” орків на той світ пройшла успішно.

Місцеві мешканці також підтверджують, що російські солдати продовжують тікати, кидати свою техніку та не бажають іти в бій.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 23 – 18.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ