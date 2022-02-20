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З початку ескалації росіяни обстріляли 14 населених пунктів, постраждали 5 цивільних осіб

20/02/2022 14:28

 

Від початку загострення в зоні ООС, тобто із 17 лютого до 12:00 20 лютого, російсько-окупаційні війська вчинили 62 обстріли по цивільних об’єктах в населених пунктах.

Як передає “Новинарня“, про це на денному брифінгу в неділю повідомив офіцер цивільно-військового співробітництва Об’єднаних сил Віктор Лисюк.

За його словами, ворог із непідконтрольної території обстрілював населені пункти Невельське, Новогнатівка, Трудівське, Гранітне, Миколаївка, Мар’їнка, Водяне, Піски, Опитне, Врубівка, Станиця Луганська, Артема, Славне, Золоте.

Внаслідок цих обстрілів пошкоджено 33 будинки.

Крім того, від цих обстрілів зазнали поранень і травмувань п’ять цивільних осіб – двоє цивільних на автобусній зупинці в Мар’їнці та троє в дитсадку у Станиці Луганській.

“Також зазнали руйнувань заклади освіти. Серед них два заклади позашкільної освіти в н.п. Мар’їнка, один заклад дошкільної освіти в н.п. Станиця Луганська, одна загальноосвітня школа в н.п. Врубівка“, – розповів Лисюк.

З його слів, також зазнав руйнувань пішохідний міст через річку Кальміус у селі Гранітне, мережа електропостачання в Невельському, Торецьку, Авдіївці, газопровід у Станиці Луганській.

Також обстрілами пошкоджена трансформаторна підстанція насосної станції Південно-Донбаського водогону у Василівці – внаслідок цього залишилися без води Покровськ, Мирноград, Вугледар, Селидове, Новогродівка, Горняк, Курахове, Добропілля, Родинське, Біленьке, Білозірка, Новодонецьке, Новотроїцьке, Володимирівка, Волноваха та ще дев’ять населених пунктів Волноваського району.

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Контекст

Західні розвідки заявляли про високу ймовірність російського вторгнення на територію України з 16 лютого.
18 лютого президент Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

У ці ж дні Росія почала збройну ескалацію на Донбасі. 17 і 18 лютого, в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136, з них більшість – із важкої артилерії.

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