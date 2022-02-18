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Верещук закликала мешканців ОРДЛО, які бояться, переїжджати на підконтрольну уряду територію

18/02/2022 20:52

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців тимчасово окупованих території Донеччини та Луганщини виїжджати на підконтрольну Києву територію.

Про це урядовиця сказала в п’ятницю, 18 лютого, на брифінгу в Києві, передає “Українська правда”.

“Хочу сказати тим людям, які зараз вирішують, що їм робити. Я говорю до тих людей, які на тимчасово окупованих територіях, які бояться за своїх дітей, бояться за свої сім’ї. Їдьте до нас, знайдіть спосіб перетнути КПВВ, або в інший спосіб. Ми вас чекаємо. Ми створимо усі можливі умови для того, щоб ви мали, де жити, щоб ви мали що їсти. Для того, щоб ви відчували, що ви не одні”, – сказала Верещук.

На цьому ж брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що президент Володимир Зеленський вирішив відправити на лінію фронту народних депутатів і членів уряду.

Контекст

Інформація про буцімто підготовку евакуації населення прифронтових зон ОРДО (у зв’язку з очікуваним наступом українських військ) сепаратистські канали й медіа поширювали ще 17 лютого – після того, як окупаційні війська почали масовані обстріли по всій лінії фронту.

Збройні сили України завчасно виявили цю дезінформацію, заперечивши існування намірів іти в наступ на Донбасі. Спеціальну заяву з цього приводу ввечері 17 лютого оприлюднив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Тим часом доба 17 лютого стала “найгарячішою” за кількістю обстрілів по всій лінії фронту з 2018 року – їх зафіксували 60, переважно з важкої артилерії. 18 лютого у штабі ООС у зведенні станом на 17:00 заявили про 53 порушення режиму припинення вогню (обстрілів) з початку доби, 41 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

18 лютого ватажки підконтрольних Росії так званих  “ДНР” і “ЛНР” Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили про евакуацію населення ОРДЛО до Російської Федерації.

Окупаційна “влада” Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих мешканців тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

На цьому тлі західні розвідки попереджають, що Росія готує спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб мати підстави для масштабного вторгнення.

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Україна

Верещук закликала мешканців ОРДЛО, які бояться, переїжджати на підконтрольну уряду територію

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців тимчасово окупованих території Донеччини та Луганщини виїжджати на підконтрольну Києву територію. Про це урядовиця сказала в п’ятницю, 18...

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