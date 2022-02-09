Рябчук не звертався до командування Нацгвардії щодо позастатутних відносин, – командувач НГУ

Скріншот із відео

Підозрюваний у вбивстві товаришів по службі військовослужбовець Артемій Рябчук не звертався до свого командування щодо позастатутних відносив.

Про це на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності заявив у середу, 9 лютого, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь.

Таким чином він відповів на питання народних депутатів.

“Він (Рябчук – ред.) не звертався до командування батальйону, роти чи командування частини з якимись вимогами або з тим, що його якось принижують, на нього тиснуть. Він не звертався на гарячу лінію – є така гаряча лінія в Національній гвардії, і там досить багато звернень в тому числі й від військовослужбовців строкової служби. І на ці звернення реагують”, – заявив Лебідь, якого цитує “Радіо Свобода”.

Командувач Нацгвардії уточнив, що, за його даними, таких звернень від Рябчука не було ані щодо нього самого, ані щодо інших військових.

Говорячи про заходи після стрілянини в Дніпрі, Лебідь доповів, що всіх командирів військових частин поінформували про те, що сталося.

“Були відпрацьовані розпорядження по напрямках військової діяльності, направлені до військових частин. Перше: скоригували роботу психологів раз, зобов’язали проводити опитування особового складу з метою виявлення його морально-психологічного стану. Далі: збільшили кількість перевірок при несенні військової служби, в тому числі зі зброєю”, – сказав командувач.

Передісторія

27 січня в Дніпрі солдат-строковик Національної гвардії України Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії – п’ятеро людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.

Серед загиблих – чотири військові НГУ та жінка з охорони. Двоє поранених у дуже важкому стані.

Інцидент стався о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу “Південмаш”, який охороняє НГУ. Під час видачі зброї солдат пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік.

Правоохоронці затримали Рябчука о 9:30 у місті Підгородне на Дніпропетровщині.

За даними ДБР, він сам здався поліції, перед тим зателефонувавши з телефона випадкової жінки.

У ЗМІ потрапило відео опитування затриманого поліцією одразу після затримання, на яких Рябчук спокійно розповідає про послідовність своїх дій.

Мотиви вчинку Рябчука невідомі.

На відео з камер спостереження можна побачити, як нацгвардієць у кімнаті зберігання зброї та поруч із нею розстріляв кількох осіб, двічі чи тричі повертаючись до шафи по новий магазин до АК, щоб перезарядити автомат. Перш ніж утекти, він набрав у рюкзак ще ріжків із набоями.

Строковику повідомили про підозру за кількома статтями. Крім умисного вбивства (стаття 115 Кримінального кодексу України), його також підозрюють у дезертирстві (стаття 408 ККУ) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410 ККУ).

Вдень 27 січня командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади, президент його задовольнив.

Артемій Рябчук – 2001 р.н., із села Броска Ізмаїльського району Одеської області. Із родини протестантів. Батько помер, має матір і сестру. Закінчив Ізмаїльський аграрно-технічний коледж, після чого працював комірником в одній із дистриб’юторських фірм міста. Був призваний на строкову службу в жовтні 2021 року.

Депутатка Юлія Яцик розповіла, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили заходів, визнали його “стукачем” і почали з нього знущатися.

Командування Національної гвардії підтвердило, що Рябчук намагався завадити бійці колег й повідомив про це керівництво.

Колишня військовослужбовиця НГУ Олена Липовенко розповіла, що солдати військової частини, де служив Рябчук, неодноразово стискалися з неправомірними діями з боку командування, а деякі закінчували життя нібито самогубством.

Водночас однокласниця Рябчука з Одещини повідомила в соцмережі, що в школі хлопець сам займався булінгом щодо інших.

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