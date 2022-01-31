“Не буду брати участі в цьому шоу”: Порошенко прийшов на допит у ДБР, але свідчити відмовився

Петро Порошенко. Фото: пресслужба "ЄС"

П’ятий президент і лідер “Європейської солідарності” Петро Порошенко прийшов на допит до Держбюро розслідувань щодо вугільної справи і заявив, що ніякої співпраці не буде.

Про це заявив сам Порошенко під будівлею ДБР, відповідну інформацію поширила також пресслужба Держбюро в понеділок, 31 січня.

“Я точно не буду брати участі у цьому шоу. Я не буду брати участі і давати будь-які покази… Ніякої співпраці з мого боку не буде, бо тільки легітимізує злочинні дії Зеленського і Тататрова. Це буде принциповою позицією”, – сказав лідер “ЄС”.

Порошенко також поскаржився, що через дати допитів він не зміг поїхати на Донбас, а через те, що віддав закордонний паспорт – не поїхав за кордон, де запланував зустрічі із іноземними дипломатами.

“Навмисно для того, щоб перешкодити моїй політичній діяльності, минулого тижня я мав бути в НАТО, в Брюсселі для переговорів про військову допомогу Україні, там же відбувалась Рада міністрів Євросоюзу, де в мене були намічені декілька зустрічей з міністрами закордонних справ Євросоюзу для збільшення фінансової та оборонної допомоги державі. На цьому тижні я мав би бути на фронті для того, щоб передати оборонний комплекс відеоспостереження бригадам, які розташовані біля лінії розмежування, для того. Всього цього не відбулося, бо ДБР і прокуратура не відповідає на мої запити щодо такої політичної діяльності”, – додав він.

У ДБР повідомили, що Порошенко відмовився давати покази слідчому та покинув приміщення.

Також він відмовився підписувати протокол.

Про наступну дату виклику у держбюро розслідувань повідомлять додатково.

Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” нардеп Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

20 грудня 2021 року в цій справі повідомили підозру народному депутату Петру Порошенку, який будучи президентом буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.

Того ж дня Порошенко вилетів з України в Стамбул, а далі до Польщі, заявивши про свої плани зустрічатися із закордонними політиками.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно Порошенка.

17 січня п’ятий президент прилетів в Україну. Його на деякий час затримали прикордонники на контролі, однак надалі Порошенко вийшов із терміналу, взяв участь у кількатисячному мітингу й поїхав до Печерського суду, який мав обрати йому запобіжний захід.

Прокуратура просить про арешт Порошенка на два місяці або заставу в розмірі 1 млрд грн.

Увечері 17 січня суддя Соколов пішов у нарадчу кімнату та згодом переніс оголошення рішення на 19 січня.

Того дня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід політикові у вигляді особистого зобов’язання.

Читайте також:

Венедіктова записала відеозвернення, прокоментувавши підозру Порошенкові