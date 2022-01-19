Венедіктова записала відеозвернення, прокоментувавши підозру Порошенкові

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Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала справу проти п’ятого президента України Петра Порошенка. Вона повідомила, що офіс генпрокурора оскаржить запобіжний захід в апеляційній інстанції.

Відповідне відео вона опублікувала у фейсбуці надвечір у середу, 19 січня.

“По-перше, є позиція офісу генерального прокурора, а не заступника генерального прокурора. І вона полягає в тому, що народному депутату – п’ятому Президенту повідомлено про підозру у державній зраді і сприянні діяльності терористичних організацій. Повідомлено у спосіб, визначений законом. Всі інші маніпуляції, про які ми дізнаємось з анонімних телеграм-каналів, – це маячня, яка розповсюджується боягузливими недопіарниками, яким соромно і страшно показати своє обличчя”, – заявила Венедіктова.

За її словами, сьогоднішнє рішення суду про обрання запобіжного заходу Порошенку означає, що суд підтвердив законність та обґрунтованість цієї підозри, порядок її повідомлення, а також наявність ризиків, для запобігання яким прокуратура йшла із обранням запобіжного заходу.

Венедіктова також заявила, що за її каденції генерального прокурора вже повідомили про підозру великій кількості спеціальних суб‘єктів: народних депутатів, суддів, в тому числі голові Конституційного Суду.

“І це вже стало доброю традицією, коли медійні фігуранти кримінальних проваджень з особливим статусом оскаржують порядок повідомлення або саму підозру. Не така підозра, не в той день, не тією рукою вручили, не з тим виразом обличчя… Однак жодного факту скасування підозри з цих підстав не було”, – заявила генпрокурор.

Вона стверджує, що у слідства були вагомі підстави не зволікати з повідомленням про підозру. «А наявність доказів переконала прокурорів в необхідності такого повідомлення. Заступник генпрокурора, який підписав підозру, координував діяльність органів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні із самого початку і був знайомий із матеріалами справи», – додала Венедіктова.

Також вона зауважила, що з розумінням ставиться до факту існування групи підтримки фігуранта і в принципі до висловлювання деяких представників цієї команди ставиться з терпінням.

“Але якщо хтось хоче перейти на процесуальну, а не на художньо-літературну мову, то я завжди готова”, – додала Венедіктова.

“Повертаючись до “вугільної справи”, щодо фігуранта якої суд сьогодні обирав запобіжний захід, наголошую на тому, що фабула справи однакова для всіх чотирьох підозрюваних – вони співучасники. Прокурори щодо всіх фігурантів ішли з однаковим запобіжним заходом – тримання під вартою або 1 мільярд гривень застави. Тому ми виходимо з того, що перед законом рівні всі, і, безперечно, знов таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу”, – заявила Венедіктова.

Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” нардеп Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

20 грудня 2021 року в цій справі повідомили підозру народному депутату Петру Порошенку, який будучи президентом буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.

Того ж дня Порошенко вилетів з України в Стамбул, а далі до Польщі, заявивши про свої плани зустрічатися із закордонними політиками.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно Порошенка.

17 січня п’ятий президент прилетів в Україну. Його на деякий час затримали прикордонники на контролі, однак надалі Порошенко вийшов із терміналу, взяв участь у кількатисячному мітингу й поїхав до Печерського суду, який мав обрати йому запобіжний захід.

Прокуратура просить про арешт Порошенка на два місяці або заставу в розмірі 1 млрд грн.

Увечері 17 січня суддя Соколов пішов у нарадчу кімнату та згодом переніс оголошення рішення на 19 січня.

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