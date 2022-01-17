Порошенко заявив, що прикордонники не пускали його на територію України. ДОПОВНЕНО

Лідер “Європейської солідарності”, п’ятий президент України Петро Порошенко заявляє, що прикордонники не пускають його на територію України.
Про це він заявив вранці в понеділок, 17 січня, в аеропорту Києва в коментарі українським ЗМІ.
“Зараз відбувавється недопуск мене як громадянина України на територію держави. Вже понад 10 хвилин прикордонники не пускають без повяснинення причин під приводом якоїсь перевірки на територію України”, – сказав п’ятий президент.
“Я думаю, що це є провокація, яка підбурює до масових акцій і ми закликаємо прикордонників не вмконувати злочинних наказів офісу президента і забезпечити моє конститутційне право.. доступу на територію України”, – додав він.
“Друзі, ви робите дурницю, чесне слово”, – звернувся далі Порошенко до офіцерів ДПСУ.
Через кілька хвилин прикордонники таки пропустили п’ятого президента.
Він виступає на мітингу перед летовищем.
Читайте також:
Експерти, інтелектуали й дисиденти підписали заяву проти переслідування Порошенка
Як відомо, Петро Порошенко повернувся в Україну 17 січня о 9:10 рейсом із Варшави. В аеропорту “Жуляни” триває акція його прибічників, щоб підтримати експрезидента.
На 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому Порошенкові обиратимуть запобіжний захід у справі про державну зраду. ДБР сподівається на обрання запобіжного заходу Порошенку в день його повернення. Раніше повідомляли, що це може бути застава в розмірі мільярд гривень.
Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.
Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.
Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.
20 грудня в цій справі повідомили підозру п’ятому президентові Петру Порошенку, який буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.
Того ж дня Порошенко вилетів з України в Стамбул, а далі до Польщі, заявивши нібито про свої плани зустрічатися із закордонними політиками.
6 січня Перчерський райсуд Києва наклав арешт на майно Порошенка.
Згодом стало відомо, що п’ятий президент прилетить в Україну 17 січня.
Читайте також:
У мережі опублікували повний текст підозри Порошенку
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!