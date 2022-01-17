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Порошенко заявив, що прикордонники не пускали його на територію України. ДОПОВНЕНО

17/01/2022 09:47

Лідер “Європейської солідарності”, п’ятий президент України Петро Порошенко заявляє, що прикордонники не пускають його на територію України.

Про це він заявив вранці в понеділок, 17 січня, в аеропорту Києва в коментарі українським ЗМІ.

“Зараз відбувавється недопуск мене як громадянина України на територію держави. Вже понад 10 хвилин прикордонники не пускають без повяснинення причин під приводом якоїсь перевірки на територію України”, – сказав п’ятий президент.

“Я думаю, що це є провокація, яка підбурює до масових акцій і ми закликаємо прикордонників не вмконувати злочинних наказів офісу президента і забезпечити моє конститутційне право.. доступу на територію України”, – додав він.

“Друзі, ви робите дурницю, чесне слово”, – звернувся далі Порошенко до офіцерів ДПСУ.

Через кілька хвилин прикордонники таки пропустили п’ятого президента.

Він виступає на мітингу перед летовищем.

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Як відомо, Петро Порошенко  повернувся в Україну 17 січня о 9:10 рейсом із Варшави. В аеропорту “Жуляни” триває акція його прибічників, щоб підтримати експрезидента.
На 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому Порошенкові обиратимуть запобіжний захід у справі про державну зраду. ДБР сподівається на обрання запобіжного заходу Порошенку в день його повернення. Раніше повідомляли, що це може бути застава в розмірі мільярд гривень.

Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

20 грудня в цій справі повідомили підозру п’ятому президентові Петру Порошенку, який буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.

Того ж дня Порошенко вилетів з України в Стамбул, а далі до Польщі, заявивши нібито про свої плани зустрічатися із закордонними політиками.

6 січня Перчерський райсуд Києва наклав арешт на майно Порошенка.

Згодом стало відомо, що п’ятий президент прилетить в Україну 17 січня.

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