Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у “вугільній” справі

Петро Порошенко. Фото: пресслужба "Європейської солідарності"

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у “вугільній” справі п’ятому президентові, лідерові “Європейської солідарності” Петрові Порошенку у вигляді особистого зобов’язання. Він має здати паспорти та з’являтись до суду, слідчих та прокуратури.

Політика підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму.

Про це інформує “Новинарня“, таке рішення в середу, 19 січня, оголосив слідчий суддя Олексій Соколов.

“Суд ухвалив: обрати Порошенку Петру Олексійовичу запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання”, – сказав він.

“Дорогі друзі, я вас вітаю, хоча ніхто з нас нічого толком не чув (суддя оголошував ухвалу дуже тихо, – “Н”), але почули єдине – “особисті зобов’язання” і відсутність будь-якого арешту”, – сказав Порошенко біля зали суду.

Головуючий суддя, що обирав запобіжний захід Порошенку, Олексій Соколов на минулому засіданні 17 січня пробув у нарадчій кімнаті майже п’ять годин та переніс його оголошення.

Прокурор попросив для Порошенка утримання під вартою на два місяці із заставою в один мільярд гривень.

Необхідність обрання такого запобіжного заходу обвинувачення аргументує характером кримінального провадження, розміром завданих збитків, а також майновим становищем Петра Порошенка.

На думку обвинувачення, такий запобіжний захід забезпечить виконання процесуальних зобов’язань підозрюваним.

Своєю чергою, адвокати просили Печерський районний суд міста Києва не призначати жодного запобіжного заходу лідерові “Європейської солідарності”.

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Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” нардеп Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

20 грудня 2021 року в цій справі повідомили підозру народному депутату Петру Порошенку, який будучи президентом буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.

Того ж дня Порошенко вилетів з України в Стамбул, а далі до Польщі, заявивши про свої плани зустрічатися із закордонними політиками.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно Порошенка.

17 січня п’ятий президент прилетів в Україну. Його на деякий час затримали прикордонники на контролі, однак надалі Порошенко вийшов із терміналу, взяв участь у кількатисячному мітингу й поїхав до Печерського суду, який мав обрати йому запобіжний захід.

Прокуратура просить про арешт Порошенка на два місяці або заставу в розмірі 1 млрд грн.

Увечері 17 січня суддя Соколов пішов у нарадчу кімнату та згодом переніс оголошення рішення на 19 січня.

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