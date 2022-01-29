“Дніпровського стрільця” Рябчука суд відправив у СІЗО на два місяці

Артемій Рябчук після затримання. Кадр відео

Військовослужбовець Національної гвардії Артемій Рябчук, який застрелив п’ятьох і поранив ще п’ятьох людей у караулі на заводі “Південмаш” у Дніпрі, проведе наступні 60 діб під арештом у СІЗО без права внесення застави.

Такий запобіжний захід визначив Рябчукові Кіровський районний суд міста Дніпро на засіданні в п’ятницю, 29 січня.

“Слідчий суддя вважає доцільним обрати підозрюваному Рябчук запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27 березня 2022 року.

Тримання під вартою на гауптвахті за місцем несення служби Рябчука може заважати досудовому слідству та неупередженому з’ясуванню всіх обставин злочину, тому місцем тримання під вартою встановлено “Дніпровська установа виконання покарань №4”, – цитує рішення суду “Українська правда”.

Перед цим на засіданні суду Рябчук у своїй промові попросив вибачення в жертв та визнав свою провину. Нацгвардієць просив суддю не відправляти його на гауптвахту, а посадити до СІЗО.

Перед оголошенням рішення суддя перебував у нарадчій кімнаті понад дві години.

Суддя визнав наявність ризиків впливу Рябчуком на свідків, представників постраждалих та слідчих, а також можливості знищити докази його злочину.

Прокурори клопотали про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під арешт Рябчука без права внесення застави.

За словами прокурора, Рябчук скоїв злочин, який спричинив загибель людей, а тому процесуальне законодавство передбачає, що право внесення застави не можна застосовувати до підозрюваного. Слідчі вважають, що обвинувачений може переховуватися від слідства та незаконно впливати на свідка, представників постраждалих, слідчого чи експертів у слідстві.

Суддя погодився з клопотанням прокурорів та не надав альтернативу триманню під вартою.

Адвокат Рябчука просив суд задовольнити клопотання сторони обвинувачення частково. Зокрема, він попросив не обирати підозрюваному тримання під вартою в умовах гауптвахти, оскільки сторона обвинуваченого не пояснила потребу в цьому, адже Рябчук згоден з обґрунтованістю підозри.

За словами захисника, Рябчук зізнався в скоєному та здався поліції, тому не має намірів переховуватися від слідства.

Коментуючи бажання нацгвардійця перебувати на арешті в СІЗО, адвокат додав, що Рябчук не хоче повертатися туди, “де з нього знущалися”.

Передісторія

27 січня в Дніпрі солдат-строковик Національної гвардії України Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії – п’ятеро людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.

Серед загиблих – чотири військові НГУ та жінка з охорони. Двоє поранених у дуже важкому стані.

Інцидент стався о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу “Південмаш”, який охороняє НГУ. Під час видачі зброї солдат пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік.

Правоохоронці затримали Рябчука о 9:30 у місті Підгородне на Дніпропетровщині.

За даними ДБР, він сам здався поліції, перед тим зателефонувавши з телефона випадкової жінки.

У ЗМІ потрапило відео опитування затриманого поліцією одразу після затримання, на яких Рябчук спокійно розповідає про послідовність своїх дій.

Мотиви вчинку Рябчука невідомі.

На відео з камер спостереження можна побачити, як нацгвардієць у кімнаті зберігання зброї та поруч із нею розстріляв кількох осіб, двічі чи тричі повертаючись до шафи по новий магазин до АК, щоб перезарядити автомат. Перш ніж утекти, він набрав у рюкзак ще ріжків із набоями.

Строковику повідомили про підозру за кількома статтями. Крім умисного вбивства (стаття 115 Кримінального кодексу України), його також підозрюють у дезертирстві (стаття 408 ККУ) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410 ККУ).

Вдень 27 січня командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади, президент його задовольнив.

Артемій Рябчук – 2001 р.н., із села Броска Ізмаїльського району Одеської області. Із родини протестантів. Батько помер, має матір і сестру. Закінчив Ізмаїльський аграрно-технічний коледж, після чого працював комірником в одній із дистриб’юторських фірм міста. Був призваний на строкову службу в жовтні 2021 року.

Депутатка Юлія Яцик розповіла, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили заходів, визнали його “стукачем” і почали з нього знущатися.

Командування Національної гвардії підтвердило, що Рябчук намагався завадити бійці колег й повідомив про це керівництво.

Колишня військовослужбовиця НГУ Олена Липовенко розповіла, що солдати військової частини, де служив Рябчук, неодноразово стискалися з неправомірними діями з боку командування, а деякі закінчували життя нібито самогубством.

Водночас однокласниця Рябчука з Одещини повідомила в соцмережі, що в школі хлопець сам займався булінгом щодо інших.

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