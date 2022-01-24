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ДБР хоче провести перехресний допит Порошенка і Медведчука

24/01/2022 18:51

Державне бюро розслідувань у вівторок, 25 січня, планує провести перехресний допит п’ятого президента України, лідера партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка та народного депутата фракції “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука.

Про це повідомив адвокат Ілля Новіков, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Нам офіційно повідомляють, що нібито на завтра заплановано так званий перехресний допит Порошенка та пана Віктора Медведчука. І наша думка, що вся ця справа має на меті виключно PR-ефекти і саме заради того, щоб ЗМІ, які підтримують позицію офісу генпрокурора, офісу президента, мали можливість зробити таку картинку, відосик, що Порошенко та Медведчук одночасно заходять до будівлі ДБР”, – сказав Новіков на брифінгу у понеділок, 24 січня.

За його словами, “щоразу, коли найближчим часом говоритимуть, що ДБР очікує Порошенка на допит, це має сприйматися так, що вони запланували ще якесь шоу”.

Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” нардеп Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

20 грудня 2021 року в цій справі повідомили підозру народному депутату Петру Порошенку, який будучи президентом буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.

Того ж дня Порошенко вилетів з України в Стамбул, а далі до Польщі, заявивши про свої плани зустрічатися із закордонними політиками.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно Порошенка.

17 січня п’ятий президент прилетів в Україну. Його на деякий час затримали прикордонники на контролі, однак надалі Порошенко вийшов із терміналу, взяв участь у кількатисячному мітингу й поїхав до Печерського суду, який мав обрати йому запобіжний захід.

Прокуратура просить про арешт Порошенка на два місяці або заставу в розмірі 1 млрд грн.

Увечері 17 січня суддя Соколов пішов у нарадчу кімнату та згодом переніс оголошення рішення на 19 січня.

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