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МОУ значно скоротило перелік спеціальностей, із якими жінок ставитимуть на військовий облік

22/01/2022 17:28

Міністерство оборони розробило і спрямувало на погодження нову редакцію наказу про військовий облік жінок. Згідно з цим проєктом, залишили 14 спеціальностей (замість 35), із якими жінки мають ставати на облік.

Про це 21 січня повідомила пресслужба Міноборони.

Так, у новому наказі “Про затвердження переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних”, та в “Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями” визначено 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття й отримання яких передбачає постановку жінок на військовий облік.

Зазначені спеціальності та професії споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями.

Раніше йшлося про 35 фахових напрямків, що охоплювали понад 200 спеціальностей.

Переважно йдеться про спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

Остаточний перелік буде затверджено після отримання погоджень від інших відомств. Також у проєкті наказу закладено механізм перегляду цього переліку.

“Логіка нового варіанту наступна: за допомогою військового обліку ми повинні не тільки забезпечувати поточні потреби війська, а й дбати про розвиток Збройних сил. У наказі ми затверджуємо не всі спеціальності, які нам колись теоретично можуть знадобитися, а тільки ті, що наші військові вважають актуальними в осяжній перспективі. Це дозволило значно скоротити перелік спеціальностей і професій, які потребують військового обліку жінок на даному етапі. Відповідно, це дозволить спокійно, без ажіотажу організувати та забезпечити облік визначених груп, проаналізувати результати та рухатись далі”, – прокоментував міністр оборони Олексій Резніков.

“Генеральний штаб ЗСУ отримає можливість у разі необхідності та нагальних потреб вносити зміни до переліку – можливо, якісь спеціальності втратять актуальність чи з’являться якісь нові. Скажімо, зараз оператор БПЛА – це затребуваний фах, адже в нашій армії розвивається цей компонент. А років десять тому він не розглядався як щось актуальне. Таким чином ми зробимо облік ритмічним і плановим. Паралельно ми працюємо над вдосконаленням самої процедури постановки на облік. Все, що можна перевести в цифру, підтягнути з реєстрів, зробити дистанційно – буде зроблено. Цей процес вже запущено”, – пояснив міністр.

Також Резніков роз’яснив ситуацію щодо застосування штрафів до жінок, які мають стати на військовий облік згідно з наказом Міноборони від 11 жовтня 2021 року.

“Що стосується штрафів, то їх не можуть застосовувати до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік. Військовозобов’язані – це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Військовозобов’язаним людина стає лише після постановки на військовий облік. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок, які вперше стають на облік як військовозобов’язані.

Тобто, ще раз: жінки стають військовозобов’язаними лише після того, як стають на військовий облік,

і до моменту ставання на облік вони не є такими”, – розтлумачив Резніков.

Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, 22 грудня в мережі з’явився наказ Міноборони від 11 жовтня 2021 року, який був виданий на виконання змін до закону про військовий обов’язок та військову службу. Документом затверджується перелік із десятків професій, споріднених із більш як 200 відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов’язуючий жінок цих професій стати на облік військовозобов’язаних.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що наказ МО №313 про перебування жінок на військовому обліку виник, щоб порахувати жінок, яких можливо задіювати під час захисту держави. За його словами, записувати мають зокрема онлайн.

Ця інформація спричинила значний ажіотаж та невдоволення в суспільстві, зокрема через погану комунікацію.

Петиція проти військового обліку жінок була оприлюднена на сайті президента 23 грудня і зібрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів менш ніж за чотири доби.

Управління персоналу Сухопутних військ зазначило, що жінки, які стануть на військовий облік, залучатимуться до військової служби винятково добровільно і лише в разі крайньої потреби, зокрема у зв’язку з оголошенням воєнного стану або під час особливого періоду.

Невдовзі влада повідомила, що МОУ планує скоротити перелік спеціальностей, із яких жінок поставлять на військовий облік. Міноборони почало готувати зміни до наказу.

Президент Володимир Зеленський звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова щодо необхідності обов’язкового уточнення низки питань, пов’язаних із військовим обліком жінок, зокрема скорочення переліку професій, з якими жінки мають ставати на військовий облік.

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