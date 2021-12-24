МОУ планує скоротити список професій жінок, які мають стати на військовий облік, – Завітневич

Олександр Завітневич, голова Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки

Міністерство оборони України планує скоротити перелік професій, представниці яких мають стати на військовий облік.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, представник фракції “Слуга народу” Олександр Завітневич в четвер, 23 грудня.

“Цей перелік юстувався, і, коли він вийшов, ми побачили, що список є дуже великим. Обговорили це питання з міністром оборони Олексієм Резніковим і дійшли згоди, що перелік буде переглянуто в бік зменшення і здорового глузду, бо там є професії, які дійсно не знадобляться Збройним силам та іншим військовим формуванням”, – написав Завітневич у фейсбуці.

Водночас він додав, що, на його думку, сама ініціатива є “правильною, країна повинна знати свої резерви, ми повинні бути готовими, бо ситуація зобов’язує”.

У Міноборони наміри скоротити перелік наразі не коментували.

Напередодні в мережі з’явився наказ Міноборони від 11 жовтня 2021 року, який був виданий на виконання змін до закону про військовий обов’язок та військову службу.

Документом затверджується широкий перелік професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов’язання жінок цих професій стати на військовий облік.

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