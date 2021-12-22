Як жінкам стати на військовий облік: за тиждень в МОУ обіцяють виробити алгоритм

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До кінця наступного тижня мають розробити алгоритм, як жінкам стати на військовий облік. Алгоритм та додаткова інформація з’явиться на сайті військкоматів або Міністерства оборони.

Про це в ефірі “Громадського радіо” в середу, 22 грудня, повідомила радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова.

“Я подзвоню у кілька військкоматів та дізнаюся, чи є у них план дій, бо кожен військкомат самостійно визначає алгоритм, як стати на облік. Думаю, що ми розробимо алгоритм і до кінця наступного тижня він буде на сайті військкоматів. Якщо буде можливість, то на облік можна буде стати електронно, — щоб ви надіслали свої дані онлайн. Подивимося, чи буде це можливо з точки зору безпеки. Я поговорю з військкоматами, щоб ми розробили швидку процедуру, щоб не всі разом прийшли ставати на облік”, — сказала вона.

Як відомо, 17 грудня набрав чинності наказ Міністерства оборони про перелік спеціальностей, після одержання яких жінки беруться на військовий облік.

Тепер роботодавець має проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють на підприємстві за Переліком, встали на військовий облік. Також при прийнятті на роботу жінок за Переліком слід перевіряти у них наявність військово облікових документів та відміток про взяття на військовий облік.

Порушення норм каратиметься штрафами від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві — 60 років.

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