Залужний прокоментував наказ Міноборони про взяття жінок на військовий облік

Фото пресслужби ГШ ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що указ Міністерства оборони №313 про перебування жінок на військовому обліку виник, щоб порахувати жінок, яких можливо задіювати під час захисту держави.

Про це Залужний заявив журналістам на презентації концепції нагородної системи головнокомандувача ЗСУ в четвер, 23 грудня, якого цитує агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Назріла необхідність створення такого документа, який дозволяв би нам, військовим, бачити жінок, яких можливо використовувати під час захисту нашої держави. Тому народився цей указ, трохи більше 100 спеціальностей туди “вбили”… Я хочу заспокоїти жінок, що я за гендерну рівність і повністю це підтримую: вже завтра не треба бігти у військкомат, не треба займати чергу, не треба шукати когось, хто допоможе це все зробити, ми це робитимемо планово, поступово, і все буде добре”, – прокоментував головком.

Напередодні в мережі з’явився наказ Міноборони від 11 жовтня 2021 року, який був виданий на виконання змін до закону про військовий обов’язок та військову службу.

Документом затверджується перелік професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов’язуючий жінок цих професій стати на облік військовозобов’язаних.

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