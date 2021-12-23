Жінок залучатимуть до військової служби винятково добровільно і в разі крайньої потреби, – ЗСУ

Жінки, які стануть на військовий облік, залучатимуться до військової служби винятково добровільно і лише в разі крайньої потреби, зокрема, у зв’язку з оголошенням воєнного стану або під час особливого періоду.

Про це розповів начальник управління персоналу штабу Командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач на брифінгу в Києві 22 грудня, повідомляє “Укрінформу“.

“У мирний час відбувається накопичення так званого людського ресурсу. Проводиться якісно-кількісна характеристика військово-облікових спеціальностей. Лише в крайній необхідності такі військові спеціалісти-жінки будуть використані на військовій службі. Дійсно, у разі введення воєнного стану або в особливий період під час мобілізації”, – підкреслив Горбач.

Він зауважив, що упродовж шести хвиль мобілізацій, які пройшли в Україні у 2014-2015 роках, до військової служби було залучено майже 200 тисяч осіб включно з жінками. Але жінок мобілізували “винятково за їхньою згодою”. Посадовець запевнив, що такий алгоритм застосовуватиметься і до тих жінок, які стануть на військовий облік, згідно з наказом Міністерства оборони №313.

“Жінки призивалися на мобілізацію, але жодна жінка без її згоди на цю службу не потрапила. Моменту, якого треба боятися, тут немає”, – додав начальник управління персоналу штабу КСВ ЗСУ.

Напередодні в мережі з’явився наказ Міноборони від 11 жовтня 2021 року, який був виданий на виконання змін до закону про військовий обов’язок та військову службу.

Документом затверджується широкий перелік професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов’язання жінок цих професій стати на військовий облік.

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