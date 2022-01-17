Міноборони анонсує зміни щодо військового обліку жінок в Україні

Фото: пресслужба МОУ

Робота над спрощенням порядку постановки жінок на військовий облік триває, в Міноборони пообіцяли інформувати про майбутні зміни в цьому процесі.

Про це в понеділок, 17 січня, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Протягом 2022 року триватиме перехідний період. Зараз ведеться робота над спрощенням порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій, споріднених з військово-обліковими спеціальностями. Тож, будуть зміни, про які Міноборони обов’язково повідомить. Штрафів протягом 2022-го не буде. Зараз це питання також вивчається щодо можливих змін”, – написала урядовиця в фейсбуці.

За її словами, опрацьовується питання спрощення всіх процедур постановки на облік – як чоловіків, так і жінок, у тому числі і “цифровізація” тих процесів, “які технічно можливо перевести в онлайн”.

Маляр знову наголосила, що вже сьогодні жінкам не треба йти до територіальних центрів комплектування (колишніх військкоматів).

Як інформувала “Новинарня“, нещодавно набув чинності та спричинив значний резонанс у суспільстві наказ Міноборони від 11 жовтня 2021 року, який був виданий на виконання змін до закону про військовий обов’язок та військову службу.

Документом затверджується широкий перелік професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов’язання жінок цих професій стати на військовий облік.

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