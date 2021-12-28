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У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок

28/12/2021 21:28

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до закону України “Про військовий обов’язок та військову службу” (№6482).

Як передає “Новинарня” у вівторок, 28 грудня, про це йдеться на сайті парламенту.

Один із авторів законопроєкту, народний депутат від “Слуги народу” Максим Бужанський повідомив, мовляв, законопроєктом №6482 передбачено, що жінки стають на військовий облік лише добровільно.

“Вніс до парламенту законопроєкт №6482 про те, що на військовий облік жінки стають лише добровільно. За винятком медиків”, – написав він, додавши, що співавторами законодавчої ініціативи стали 58 депутатів від “Слуги народу” та інших фракцій.

Водночас текст законопроєкту та супровідні документи до нього на сайті парламенту поки що не оприлюднено.

Зазначається, що законопроєкт передано на розгляд керівництву ВР.

Контекст

Як інформувала “Новинарня“, днями набув чинності та спричинив значний резонанс у суспільстві наказ Міноборони від 11 жовтня 2021 року, який був виданий на виконання змін до закону про військовий обов’язок та військову службу.
Документом затверджується широкий перелік професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов’язання жінок цих професій стати на військовий облік.

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