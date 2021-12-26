Залужний про жінок на військовому обліку: не йдеться про мобілізацію, запишуть онлайн

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Частину роботи з постановки жінок і чоловіків на військовий облік із 2022 року можна буде виконати онлайн.

Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, коментуючи наказ про постановку жінок на військовий облік.

“Хочу заспокоїти співгромадянок. По-перше, не йдеться про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська, як про це вже заявляють деякі ЗМІ.

По-друге, готується такий порядок постановки на військовий облік, який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур. Держава проводить антибюрократичну реформу, щоб людям не доводилося переносити папірці з місця на місце. Це стосується також і чоловіків – цифровізація має модернізувати військовий облік в цілому”, – ідеться в дописі на ФБ-сторінці головнокомандувача 26 грудня.

За його словами, протягом 2022 року всі процедури будуть “відкалібровані” таким чином, щоб для українок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців процес постановки на облік був максимально комфортним.

“Ми також плануємо ввести перехідну норму, що стосується зборів (навчань) військовозобов’язаних, а саме: на навчання жінки будуть убувати винятково за бажанням“, – зазначив генерал-лейтенант Залужний.

“По-третє, зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде! Єдине – Збройні Сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитись до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні й раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював”, – пояснив головнокомандувач.

“Це також крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу у Збройних силах України, для уникнення зайвих процедур при займанні посади за своєю спеціальністю”, – додав Залужний.

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Контекст

Як інформувала “Новинарня“, днями набув чинності та спричинив значний резонанс у суспільстві наказ Міноборони від 11 жовтня 2021 року, який був виданий на виконання змін до закону про військовий обов’язок та військову службу.

Документом затверджується широкий перелік професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов’язання жінок цих професій стати на військовий облік.

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