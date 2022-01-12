Американські морпіхи досліджують архівне відео, як жінка-снайпер на Донбасі знищує бойовиків

Американські морпіхи досліджують архівне відео, як жінка-снайпер на Донбасі ліквідовує бойовиків.
Відеоматеріал опублікував колишній американський військовий та письменник Джош Брукс у блозі Funker 530, присвячений військовій тематиці. Його ведуть ветерани американської армії.
Відео роботи жінки-снайпера показано через термічний приціл. У назві зазначається, що жінка-снайпер убила “російського сепаратиста”. Інформації про те, де, коли і за яких обставин було знято ролик, немає. Також невідомо, звідки з’явилося відео у американського ветерана.
В описі ролика вказується, що на відео члени української снайперської групи ведуть спостереження за позицією проросійських бойовиків через тепловізійну оптику. Через якийсь час у кадрі утворюється тепловий відтінок людини.
Снайпер відкриває вогонь і вбиває її. Стверджується, що відео було знято серед ночі.
“Якщо ви колись замислювалися, чому нова мода у військовому камуфляжі завжди включає щось, що приглушує вашу теплову сигнатуру, то подивіться це відео”, — вказується в підписі до відео.
Треба додати, що йдеться про архівне відео, на якому працює українська доброволиця, снайперка УДА Олена Білозерська.
Вона навіть зреагувала на публікацію в американському ветеранському пабліку.
“На американській мілітарній спільноті виклали архівне відео моєї стрільби по противнику. Дуже цікаво читати в коментарях, як американці намагаються розібратися у нашій військово-політичній ситуації”, – написала Білозерська, поширивши відео з американського пабліка.
Йдеться про бойові дії в 2017 році – тоді, зі слів Дмитра Яроша, Білозерська знищила двох бойовиків ОРДЛО та поранила ще одного.
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