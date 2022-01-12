СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3716988 +7117
Летальні випадки:
97737 +193
Одужали:
3530624 +8077
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17034809 (+38851). Оновлено: 08:10 12.01.2022
Home / Військо / Американські морпіхи досліджують архівне відео, як жінка-снайпер на Донбасі знищує бойовиків

Американські морпіхи досліджують архівне відео, як жінка-снайпер на Донбасі знищує бойовиків

12/01/2022 19:57

Американські морпіхи досліджують архівне відео, як жінка-снайпер на Донбасі ліквідовує бойовиків.

Відеоматеріал опублікував колишній американський військовий та письменник Джош Брукс у блозі Funker 530, присвячений військовій тематиці. Його ведуть ветерани американської армії.

Відео роботи жінки-снайпера показано через термічний приціл. У назві зазначається, що жінка-снайпер убила “російського сепаратиста”. Інформації про те, де, коли і за яких обставин було знято ролик, немає. Також невідомо, звідки з’явилося відео у американського ветерана.

В описі ролика вказується, що на відео члени української снайперської групи ведуть спостереження за позицією проросійських бойовиків через тепловізійну оптику. Через якийсь час у кадрі утворюється тепловий відтінок людини.

Снайпер відкриває вогонь і вбиває її. Стверджується, що відео було знято серед ночі.

“Якщо ви колись замислювалися, чому нова мода у військовому камуфляжі завжди включає щось, що приглушує вашу теплову сигнатуру, то подивіться це відео”, — вказується в підписі до відео.

Треба додати, що йдеться про архівне відео, на якому працює українська доброволиця, снайперка УДА Олена Білозерська.

Вона навіть зреагувала на публікацію в американському ветеранському пабліку.

“На американській мілітарній спільноті виклали архівне відео моєї стрільби по противнику. Дуже цікаво читати в коментарях, як американці намагаються розібратися у нашій військово-політичній ситуації”, – написала Білозерська, поширивши відео з американського пабліка.

Йдеться про бойові дії в 2017 році – тоді, зі слів Дмитра Яроша, Білозерська знищила двох бойовиків ОРДЛО та поранила ще одного.

Читайте також:
Снайпер УДА Білозерська: Війна більше навчає милосердю, ніж ненависті до ворогів. Вибіг рятувати цуцика – загинув…

“Повна синергія з ЗСУ, але це секрет”. Снайпер УДА Білозерська розповіла, як зараз воюють “добробати”

Унікальних переглядів: 530
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Протягом дня в Україні “замінували” 600 об’єктів, – поліція

За добу 12 січня до поліції надійшло 9 хибних повідомлень про”мінування” 600 об’єктів у різних містах України. Такі цифри озвучив голова Національної поліції Ігор Клименко в ефірі телеканалу “Рада”....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse