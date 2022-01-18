Зеленський відповів на петицію щодо військового обліку жінок

Президент України Володимир Зеленський дав відповідь на петицію щодо військового обліку жінок. Глава держави звернувся до Міністерства оборони з пропозицією суттєво скоротити список професій, представниці яких підлягають військовому обліку.
Про це повідомив офіс президента увечері, 17 січня.
“Я звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з проханням невідкладно й комплексно опрацювати порушене в петиції питання”, – ідеться у відповіді на петицію, яку підписали понад 37 тисяч людей.
Зеленський закликав приділити особливу увагу таким питанням:
Зеленський також попросив про “суспільно прийнятні підходи” до відповідальності за несвоєчасну постановку жінок на військовий облік, поки не завершиться процес врегулювання цієї процедури та визначення остаточного переліку професій та спеціальностей.
Як інформувала “Новинарня“, нещодавно набув чинності та спричинив значний резонанс у суспільстві наказ Міноборони від 11 жовтня 2021 року, який був виданий на виконання змін до закону про військовий обов’язок та військову службу.
Документом затверджується широкий перелік професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов’язання жінок цих професій стати на військовий облік.
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