Фото з ФБ Петра Порошенка

Підозрюваний у державній зраді та сприянні терористичним організаціям “ДНР” і “ЛНР” пʼятий президент, лідер партії “Європейська солідарність” народний депутат Петро Порошенко вилітає до України з варшавського аеропорту.

Про це він повідомив у понеділок вранці, 17 січня, на своїй сторінці у ФБ.

“Уже на борту. Вилітаємо додому!”, – підписав він спільне фото з Мариною Порошенко.

Натомість політики, журналісти та активісти збираються в Міжнародному аеропорту “Київ” імені Ігоря Сікорського, куди о 09:10 має прилетіти Порошенко, передає “Укрінформ”.

Біля входу в термінал А, де має приземлитися літак із Порошенком на борту, зібралися близько тисячі учасників акції, організованої на підтримку політика. Вони тримають у руках стяги України, прапори з символікою “Європейської Солідарності”, та плакати з написами: “Ні політичним репресіям”, “Україні потрібен Порох”, “Порох є, дамо вогню”. На термінал D повісили банер “Повернемо Україні гідність”. Кількість активістів збільшується.

Більшість представників засобів масової інформації, яких для висвітлення цієї події зібралося близько сотні, перебувають біля зали прильотів, невелика частина – на вулиці.

Аеропорт та територія навколо нього посилено охороняється правоохоронцями.

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Як відомо, Петро Порошенко має повернутися в Україну 17 січня о 9:10 рейсом із Варшави. На цей час його прибічники скликають масову акцію в аеропорту “Жуляни”, щоб підтримати експрезидента. Здогадно, його можуть затримати в аеропорту.

На 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому Порошенкові обиратимуть запобіжний захід у справі про державну зраду. ДБР сподівається на обрання запобіжного заходу Порошенку в день його повернення. Раніше повідомляли, що це може бути застава в розмірі мільярд гривень.

Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

20 грудня в цій справі повідомили підозру п’ятому президентові Петру Порошенку, який буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.

Того ж дня Порошенко вилетів з України в Стамбул, а далі до Польщі, заявивши нібито про свої плани зустрічатися із закордонними політиками.

6 січня Перчерський райсуд Києва наклав арешт на майно Порошенка.

Згодом стало відомо, що п’ятий президент прилетить в Україну 17 січня.

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