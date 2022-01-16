Патріарх Александрійський: РПЦ, використовуючи світську владу і насильство, почала поневолювати інші Церкви

патріарх Александрійський Феодор та предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній

Російська православна церква, використовуючи світську владу і насильство, почала наступ на інші помісні православні церкви. Так вона чинила із Київською митрополією Вселенського патріархату, а тепер чинить з Александрійським патріархатом.

Про це йдеться в посланні патріарха Александрійського Феодора, про що пише “Духовний фронт”.

“Російська церква, бажаючи підвищити свою владу та авторитет у православному світі, використовуючи свою світську владу, а іноді й насильство, почала наступати та “поневолювати” сусідні Православні Церкви, як вона зробила з Митрополією Києва в Україні, митрополією, яка завжди належала Вселенському патріархату”, – йдеться в посланні патріарха всієї Африки.

Феодор зауважив, що Російська церква, яка стала автокефальною лише в 1589 році, через Російську імперію отримала велику фінансову силу й міць, і це створило дуже багато проблем у тому, як вона сама бере свою роль та місію.

“Із розпадом Совєтського Союзу, до якого входили і Росія, і Україна, 1991 року українці, які були іншим від росіян народом, захотіли мати свою незалежну (автокефальну) від Московського патріархату Церкву, з чим Російська церква була рішуче не згодна”, – підкреслив патріарх Феодор.

Він нагадав, що після багатьох пригод православні українські брати звернулися до Вселенського патріархату, який є єдиним відповідальним, і у 2019 році здобули свою незалежну, автокефальну помісну Церкву.

За словами патріарха Феодора, надалі РПЦ помстилась Александрійській церкві за визнання ПЦУ.

“Наш патріархат також погодився з цим актом Вселенського патріархату, оскільки він відповідає священним правилам та традиціям нашої Церкви. На жаль, Російська церква, щоб помститись, порушила традицію Вселенських Соборів, які шанувалися всіма патріархами Росії до сьогоднішнього дня, і поспішила створити тут, у благословенній Африці, свою церкву (екзархат) як дію і практику чисто натхненну від “колоніалізму” і намагається “украсти” священників та християн із нашого патріархату, використовуючи неприпустимі способи”, – підсумував патріарх Феодор.

Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, 29 грудня 2021 року Синод Російської православної церкви постановив прийняти до себе “102 кліриків Александрійського патріархату з восьми країн Африки, згідно з поданими проханнями”. Було ухвалено рішення про створення екзархату РПЦ в Африці – на канонічній території Александрійського патріархату.

Главою цієї структури призначили заступника голови Відділу зовнішньоцерковних відносин РПЦ, архієпископа Єреванського Леоніда (Горбачева). Він має керувати одразу двома єпархіями – Північно-Африканською та Південно-Африканською.

В РПЦ заявили, що клірики з Африки нібито самі попросилися до Московського патріархату – через згадування патріархом Александрійським імені предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, що є визнанням ПЦУ.

Синод Александрійського патріархату констатував, що РПЦ застосовує для цього підкуп духовенства. Синод АП також зауважив, що більшість зі 102 священників, які нібито перейшли до РПЦ, перебувають під церковним покаранням, або відлучені від Церкви, або мають інше сумнівне чи невідоме походження.

В Александрійській церкві висловили “найглибший сум” з приводу таких дій і рішень РПЦ.

Предстоятель Кіпрської церкви архієпископ Хризостом засудив вторгнення РПЦ в Александрійську церкву.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній висловив впевненість, що створення екзархату РПЦ в Африці — це помста за визнання ПЦУ (а, крім прямого визнання 2019 року, в День Хрещення України-Руси 2021 року главі ПЦУ співслужили представники Вселенського й Александрійського патріархатів та Кіпрської церкви).

Епіфаній нагадав, що таким самим чином Москва діяла проти Київської метрополії в XVII столітті. Він закликав зупинити експансію Москви.

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