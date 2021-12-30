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“Чекістський екзархат в Африці”: РПЦ оголосила про підпорядкування собі православ’я Чорного континенту

30/12/2021 19:23

Російська православна церква на підставах сумнівної легітимності утворила свій патріарший екзархат в Африці.

Про таке рішення священного синоду від 29 грудня повідомив сайт РПЦ.

Для порівняння: у 1917-1990 роках на території України існував Український екзархат РПЦ – церковна округа, адміністративна одиниця Російської церкви на підлеглій території.

Підставою для ухвалення рішення щодо створення африканського екзархату в РПЦ назвали нібито “численні звернення кліриків Александрійської православної церкви з проханням про прийняття їх під омофор Московського патріархату”.

Про такі підстави, озвучені в синодальній резиденції в Даниловому монастирі, доповів Володимир Легойда – перший цивільний на посаді голови синодального відділу РПЦ із взаємин церкви з суспільством та ЗМІ.

“За підсумками обговорення синод констатував неможливість подальшої відмови клірикам Александрійської православної церкви, які подали відповідні прохання, у прийнятті їх під омофор МП. У зв’язку з цим члени синоду ухвалили прийняти в юрисдикцію РПЦ 102 клірики Александрійського патріархату з восьми країн Африки, згідно з поданими проханнями”, – заявив Легойда.

Відтак синод РПЦ постановив утворити так званий “патріарший екзархат Африки” у складі Північно-Африканської та Південно-Африканської єпархій. Центрами єпархій названо Каїр і Йоганнесбург.

Главою африканського екзархату РПЦ з титулом “митрополит Клинський, патріарший екзарх всія Африки” став архієпископ Леонід (Горбачов), який паралельно і надалі залишатиметься архієпископом Єреванським та Вірменським РПЦ. При цьому його звільнили з посади заступника голови відділу зовнішніх церковних зв’язків.

Раніше, з 1990-х років, Леонід Горбачов був співробітником синодального відділу по взаємодії зі збройними силами і правоохоронними установами; перебував із повітряно-десантною бригадою ЗС РФ у Боснії та Герцеговині; після богословського відділення Афінського університету став співробітником секретаріату міжправославних відносин відділу зовнішніх церковних зв’язків МП. Надалі служив членом Російської духовної місії в Єрусалимі, був настоятелем подвір’я РПЦ в Александрії та Каїрі, представником МП при патріарху Александрійському і всієї Африки. Із 2013 року обраний єпископом Аргентинським та Південноамериканським.

Рішенням синоду до складу Північно-Африканської єпархії включили ставропігійні парафії МП в Єгипті, Тунісі та Марокко, а до складу Південно-Африканської єпархії – ставропігійну парафію МП в ПАР.

Такі дії РПЦ дали Києву підстави говорити про “помсту Кремля Александрійському патріархату” та “чекістський екзархат в Африці”.

Із такою заявою виступив архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України Євстратій (Зоря).

Його коментар у фейсбуці: “В той час, як дві структури МП в Європі – колишня архієпископія з центром у Парижі (на чолі з переманеним в РПЦ митрополитом Жаном) та єпархія РПЦЗ МП (на чолі з митрополитом в Німеччині Марком) перебувають в стані розриву євхаристійного спілкування (sic!), очільник МП патріарх Кирил поліз в Африку.

Немає жодного сумніву, що проєкт чекістського екзархату в Африці – помста Кремля і його спецслужб блаженнійшому патріарху Александрійському Феодору за співслужіння з предстоятелем ПЦУ [митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм у серпні 2021 року] на Імвросі. Перед цією подією в серпні з Москви саме таким і погрожували – призначити архієрея МП в Африку.

Тепер поставили явного чекіста з прізвищем Горбачов. І очевидно виділили бюджет на підкуп африканських кліриків, щоби з них ліпити «екзархат»”, – зробив висновок Євстратій.

На його переконання, “куплена лояльність [африканського духовенства] закінчиться відразу, як закінчаться гроші (як це було і з режимами «народної демократії» в часи СРСР). Але яма, яку московити вирішили викопати в Африці, обернеться проваллям для самої Моспатріархії”.

Також у коментарях Зоря додав думку, що “деякі православні церкви, хто ще має думку, ніби з МП можна про щось домовлятися, ця подія протверезить і підштовхне діяти, а не чекати”.

“Кремлівська патріархія – «Карфаген, який має бути зруйнований». Помісна Російська церква, щоб залишитися православною, а не перетворитися остаточно в третьоримську секту, має позбутися цього породженого Сталіним і опанованого чекістами покруча”, – наголосив він.

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