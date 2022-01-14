Зупинити експансію Москви: Епіфаній звернувся до патріарха Александрійського через новий наступ росіян

митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Думенко)

Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній звернувся з листом до патріарха Александрійський і всієї Африки Феодора, різко засудивши створення Африканського екзархату РПЦ та прирівнявши його до неканонічного вторгнення Московської патріархії в Київську митрополію в другій половині XVII століття. Він закликав Вселенське православ’я ухвалити належне рішення, щоб зупинити експансію Москви.

Як передає “Новинарня“, звернення Епіфанія українською, грецькою, англійською та російською мовами датоване 15 січня та оприлюднене на сайті Помісної церкви.

“З великим сумом і болем в душі довідалися ми про злочинні, лукаві та нечестиві рішення, які очільники Церкви Росії ухвалили щодо вторгнення в канонічні межі Святого і давнього Апостольського Патріархату Олександрії і всієї Африки. Цим самим Патріарх Росії та очолюваний ним Синод грубо і безпідставно порушили канонічні правила, зокрема 6 правило І Вселенського собору“, – наголосив Епіфаній.

“Нам добре відомо, що вчинене Патріархом всієї Росії Кирилом щодо створення так званого екзархату в Африці не має жодних канонічних, пастирських і навіть християнських мотивів, а має своєю основою виключно бажання помсти Вашому Блаженству і очолюваному Вами Патріархату за канонічне спілкування з Православною Церквою України. Тому ми повністю поділяємо всі ті оцінки та рішення, які зробив з цього приводу Священний Синод Олександрійського Патріархату”, – зазначив очільник ПЦУ.

Митрополит Київський підкреслив, що Україна на власному досвіді пережила та продовжує відчувати антиканонічну діяльність Патріархату Москви.

“Цей Патріархат був встановлений рішенням Вселенського Патріарха і давніх Патріархатів наприкінці XVI століття як Патріархат «північних країн», в межах тогочасного Царства Московського, тобто без включення до нього Митрополії Київської, яка від початку була єпархією Вселенського Патріархату. Однак всім відомо, що в другій половині XVII століття, користуючись складними обставинами і політичною силою царів, Патріархат Москви вторгнувся в Київську Митрополію.

Як нині митрополита Церкви Росії Леоніда в Москві було призначено стати екзархом в Африці, так тоді у Москві посвятили на єпископа в межі Київської Митрополії Мефодія, священника з України, якого призначили, при живому канонічному митрополиті Київському і всієї Руси Йосифі, «місцеблюстителем Київської Митрополії». За таке беззаконня тогочасний Вселенський Патріарх наклав на цього Мефодія анафему.

Саме з цього розпочалася історія вторгнення Патріархату Москви в канонічні межі Київської Митрополії, яка триває і досі”, – нагадав Епіфаній.

“…Патріархат Москви і уряд царів тоді привласнили собі владу над Київською Митрополією так само, як нині намагаються привласнити собі владу в Африці.

І це тривало понад 300 років, аж до часу, коли Вселенський Патріарх належним чином поклав край такому беззаконню, скликавши Собор Церкви України і надавши їй Томос про автокефалію”, – наголосив глава ПЦУ.

Митрополит Епіфаній нагадав, що Церква Росії так само вторгалася в інші країни й порушувала канони в багатьох інших випадках.

“Без всякого права ця Церква і російська держава вторглися у XVIII столітті в митрополії Криму, належні Вселенському Патріархату, на початку ХІХ століття – в Грузію, яка користувалася автокефалією, та в Бессарабію, приналежну до Вселенського Патріархату. А після ІІ Світової війни ця Церква і сталінська держава взагалі мали намір провести у Москві так званий Вселенський собор і оголосити Патріарха Москви – «Вселенським» (про що свідчать відкриті зараз документи Патріархату Москви і сталінського уряду)”, – зазначив Епіфаній.

На думку Блаженнішого, всі ці та багато інших фактів і прикладів “беззаконних і антиканонічних дій Церкви Росії” вимагають належної канонічної оцінки.

Глава ПЦУ висловив переконання, що Александрійський патріархат разом із Вселенським та іншими предстоятелями автокефальних церков знайдуть “належне канонічне рішення в такій ситуації, яке зупинить намагання Патріархату Москви перетворити себе у Православ’ї на когось, подібного до католицького Папи, а саме Православ’я – на російську етноцентричну секту”.

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