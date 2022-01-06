Представники народів РФ висловили солідарність із народом Казахстану

Представники різних народів Російської Федерації оприлюднили заяву щодо подій у Казахстані, в якій підтримали протестувальників та виступили проти російської інтервенції через ОДКБ.

Як передає “Нвоинарня”, текст звернення оприлюднений у четвер, 6 січня.

“З перших днів 2022 року драматичні події в Казахстані сколихнули весь світ. Терплячий і мудрий казахський народ довели до стану, коли він змушений був вийти на протест, рухомий прагненням соціальної справедливості. Влада злякалася масштабів всенародного виступу, влада захиталася.

«Напівпрезидент» Касим-Жормат Токаєв, що є лише політичною тінню Нурсултана Назарбаєва, закликав держави-учасниці Організації Договору про колективну безпеку «допомогти навести лад в країні». За цими словами ховається страх і небажання режиму дослухатися до власного народу. Токаєв готовий розпрощатися з суверенітетом Республіки Казахстан, але не зі своїм кріслом. Він сподівається змусити казахів замовкнути за допомогою російських куль.

Імперія завжди придушувала свободу одних народів руками інших поневолених. Така її суть. І тепер інтервентами з російською пропискою можуть стати татари, чеченці, буряти, удмурти. Не можна допустити такої ганьби!” – сказано в заяві.

Підписанти звернулися “до вірних синів народів, що живуть споконвіку на своїй землі”, із такими закликами:

Питання ціни на газ, відставки уряду, проведення дострокових виборів тощо – це внутрішні справи Республіки Казахстан. Лише казахстанцям вирішувати, як жити у своїй країні. Якими б заявами не прикривався пан Токаєв, введення іноземних військ до Казахстану – це не допомога, а каральна акція. Інтервентам доведеться вбивати цивільне населення іншої країни в ім’я геополітичних інтересів імперії. Колись ця імперія спрямує Росгвардію, ФСБ та армію вбивати і ваших батьків, дружин та дітей. Закликаємо військовозобов’язаних та офіцерів Російської Федерації саботувати під будь-яким приводом відправлення до Казахстану. Якщо ви все ж опинитесь на казахській землі – переходьте на бік повсталого народу зі зброєю та військовою технікою. Звертаємось до повсталого народу Казахстану. Казахи! Свобода і незалежність республіки залежить від вашої рішучості та згуртованості. Вимагаєте від командного складу, офіцерів та солдатів збройних сил публічної присяги боронити незалежність держави від агресії. Хай допоможе вам Всевишній!

Звернення підписали:

Рафіс Кашапов, співзасновник громадського руху “Вільний Ідель-Урал”

Руслан Габбасов, засновник Башкирського національного політичного центру

Сиресь Боляєнь, інязор ерзянського народу

Руслан Кантаєв, голова Фінсько-чеченського культурного центру “Вайнах”

Магомед Муцольгов, російський правозахисник та журналіст

Фаузія Байрамова, голова Міллі Меджлісу татарського народу, голова татарської партії національної незалежності “Иттифак”

Нафіс Кашапов, представник громадського руху “Вільний Ідель-Урал” у Польщі

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Як писала “Новинарня“, з 2 січня на заході Казахстану спалахнули масові протести. Вуличні акції розпочалися у місті Жанаозен після подвійного підвищення з Нового року ціни на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. При цьому його вартість залишається значно нижчою від ринкової.

Окрім столиці, мітинги пройшли також в Актау, Оралі й Актобе на заході, Шимкенті на півдні, колишній столиці Алмати на південному сході та в інших містах. Поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ.

У містах Жанаозен та Актау на заході сотні учасників акцій протесту провели ніч на вівторок на центральних майданах.

Почалися силові сутички з поліцією. 4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту.

На третій день влада погодилася знизити ціни – до 50 тенге (близько 3 грн) за літр, однак протестувальники вже висували політичні вимоги, зокрема, йшлося про відставку уряду та відхід від керування державою 81-річного колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який залишався головою Ради безпеки Казахстану, але фактично контролював ухвалення всіх важливих рішень. Також висуваються вимоги щодо прямих виборів акімів (глав регіонів), повернення конституції 1993 року тощо.

Влада вивела на вулиці бронетехніку. Проти мітингарів застосовують світлошумові гранати. У різних містах оголосили надзвичайний стан, заблокували інтернет-месенджери та новинні сайти, які висвітлювали протести з місця подій. Затримували як протестувальників, так і журналістів.

5 січня на тлі протестів президент Казахстану прийняв відставку уряду. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме перший заступник глави кабміну Аліхан Смаїлов.

Касим-Жомарт Токаєв оголосив про звільнення Назарбаєва з посади голови Ради безпеки і сам обійняв цю посаду.

Протестувальники захопили адміністрацію та аеропорт в Алмати, скинули пам’ятник Назарбаєву в Талдикургані тощо. З Алмати ввечері 5 січня повідомляли про вуличні бої із застосуванням вогнепальної зброї, убитих силовиків та мародерство бунтівників.

Президент Токаєв оголосив антитерористичну операцію та звернувся до ОДКБ з проханням про введення військ. 6 січня до Казахстану увійшли військові контингенти країн Організації Договору про колективну безпеку – Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану, Таджикистану.

За даними з соцмереж, російські війська чисельністю близько 3000 осіб становлять основну частину контингенту. Десять військово-транспортних літаків Іл-76 та три важкі Ан-124-100 міноборони Росії задіяні у перекиданні підрозділів ЗС РФ до Казахстану.

Паралельно повідомляли про десятки загиблих у ході придушення протестів та спалені акімати в кількох містах.

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