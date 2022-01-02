Башкири закликали земляків не воювати проти України

Прапори Росії й Башкортостану в Уфі

Лідери башкирського національного руху публічно закликали башкирів не брати участі у розв’язаній РФ війні проти України.

У зверненні, поширеному Русланом Габбасовим – одним із лідерів організації “Башкорт”, ініціатори відозви просять земляків “не йти найманцями”, а тих, хто вже опинився в збройних силах Росії – “максимально ухилятися від цієї війни”.

“Цими днями йде посилене нагнітання ситуації навколо російсько-українського питання. Росіянам по краплі впроваджується думка, що необхідно вступити у війну з Україною, щоб зробити якийсь “геополітичний реванш” та “відновити історичну справедливість”. Тільки для того, щоб хтось із “великих стратегів” задовольнив свої особисті амбіції, тисячі молодих росіян мають жертвувати своїм життям та здоров’ям”, – сказано в заяві, яку поширив “Вільний Ідель-Урал”.

Прогнозовано, пропозиції взяти участь у такій війні обов’язково надійдуть і башкирам.

“Рекрутери апелюватимуть до великого подвигу “північних амурів”, що розбивали наполеонівські війська, до уславленої 112-ї Башкирської кавалерійської дивізії, розповідаючи, що саме на території України, в Донецькій області, наші діди громили ворога, сміливо йшли шашками на танк”, – зазначили автори звернення.

“Ми категорично заявляємо, що це не наша війна! Ми, башкири, не маємо і не повинні проливати свою кров за чиїсь геополітичні інтереси! Ми закликаємо вас не брати участі у цій братовбивчій війні двох близьких слов’янських народів.

Башкири! Не тільки не можна йти найманцем, піддавшись на агітацію імперських пропагандистів, але ми закликаємо башкир строковиків максимально ухилятися від цієї війни!” – сказано в заяві.

Автори наголосили, що башкири “можуть і повинні проливати свою кров тільки за рідну землю, за свій башкирський народ, але ніяк не на чужині за чужі інтереси”.

Відозву підписали “аксакали та лідери башкирського народу”.

Руслан Габбасов, який поширив цей текст, наприкінці 2021 року емігрував із Росії за кордон.

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