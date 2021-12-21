Польському дезертиру загрожує 10 років ув’язнення через втечу до Білорусі

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Польському військовослужбовцю Емілю Чечку за дезертирство під час виконання службового завдання і втечу до Білорусі загрожує до десяти років ув’язнення.

Про це інформує PAP у вівторок, 21 грудня.

За словами речниці Окружної прокуратури у Варшаві Александра Скшиняж, відділ з військових справ районної прокуратури у Білостоці видав постанову про висунення військовому звинувачення за 339-ю статтею КК Польщі (дезертирство), що передбачає ув’язнення на строк до десяти років.

Наступним кроком буде оголошення особи у розшук.

Прикордонна служба Білорусі 16 грудня заявила, що 25-річний польський військовий Еміль Чечко перейшов кордон і “попросив політичного притулку”.

За твердженням білоруської сторони, військовослужбовець “не згодний з політикою, яку здійснює Польща у контексті міграційної кризи, і практикою негуманного ставлення до біженців”, пише “Укрінформ”.

Міністр оборони РП Маріуш Блащак згодом заявив, що Чечко мав серйозні проблеми із законом, написав заяву про звільнення з армії і не мав потрапити на кордон. Трьох безпосередніх командирів дезертира звільнено з посад.

Передісторія

Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.

Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

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