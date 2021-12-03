Польська поліція показала нове відео, як військовим заважають зупиняти мігрантів на кордоні

Ілюстративне фото. Польські прикордонники

Поліція прикордонного Підляського воєводства повідомила, що увечері 2 грудня cталася чергова спроба масового нелегального перетину кордону з Білорусі, при цьому білоруські службовці сліпили польських колег стробоскопами і лазерами, заважаючи їм зупиняти мігрантів.

Про це поліція повідомила в п’ятницю, 3 грудня, в твітері, додавши відеозапис.

“Увечері правоохоронці і солдати, які здійснювали втручання у зв’язку зі спробою нелегального перетину кордону між населеними пунктами Опака і Вулька-Тереховська, були засліплені стробоскопами і лазерами білоруських службовців”, – йдеться у повідомленні.

Wieczorem funkcjonariusze i żołnierze interweniujący w związku z próbą przekroczenia granicy pomiędzy Opaką i Wólką Terechowską, oślepiani byli przez białoruskich funkcjonariuszy światłem stroboskopowym i laserami. pic.twitter.com/3XXBiNTlVi — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) December 3, 2021

За повідомленням прикордонників, за добу 2 грудня було 46 спроб нелегального перетину білорусько-польського кордону, біля населених пунктів Наревка і Черемха – із застосуванням сили. Щодо 9 людей видали наказ про видворення з території Польщі.

Wczoraj tj.02.12. na granicy🇵🇱🇧🇾 było 46 prób jej nielegalnego przekroczenia. Wobec 9 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski.

Siłowe próby przekroczenia granicy miały miejsce na odcinkach ochranianych przez placówki SG Narewce oraz w Czeremsze.#NaStrażyGranic pic.twitter.com/q130cIha2S — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 3, 2021

Як пише PAP, з початку року Польща зафіксувала вже майже 40 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі, з яких майже всі припадають на кінець літа й осінь: у вересні їх зафіксували 3,5 тисячі, у жовтні – 17,5 тисяч, в листопаді – майже 9 тисяч.

Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.

Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

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