СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3510610 +8655
Летальні випадки:
88986 +467
Одужали:
3082619 +22878
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16119721 (+29943). Оновлено: 08:16 07.12.2021
Home / Світ / Європа / Євросоюз готовий розширити чинні і ввести нові санкції проти Росії, – фон дер Ляєн

Євросоюз готовий розширити чинні і ввести нові санкції проти Росії, – фон дер Ляєн

07/12/2021 17:54

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Російську Федерацію про розширення наявних санкцій проти неї та готовність Євросоюзу вжити додаткових обмежувальних заходів у разі посилення агресії проти України.

Про це вона сказала у своєму зверненні на щорічній конференції послів, інформує “Європейська правда” у вівторок, 7 грудня.

“У цьому контексті ми також повинні говорити про переміщення російських військ та їхнє масивне нарощування вздовж східного кордону України. Я хочу ще раз наголосити на повній і непохитній підтримці України з боку ЄС перед обличчям цієї агресії проти її територіальної цілісності та суверенітету”, – заявила глава Європейської комісії.

Вона підкреслила, що ЄС відповідним чином реагуватиме на будь-які подальші агресивні дії Росії, включаючи порушення міжнародного права або будь-які інші зловмисні дії, вжиті проти Євросоюзу чи його сусідів, включаючи Україну.

“Ця відповідь набуде форми рішучого нарощування та розширення наявних режимів санкцій. До того ж ми готові вжити додаткових обмежувальних заходів. Ми робитимемо це за узгодженням з нашими однодумцями”, – сказала вона.

“Щоби бути гранично ясними: ми хотіли б конструктивно взаємодіяти з Москвою, але це залежить від них. В цей час саме усвідомлений вибір та агресивні дії Росії продовжують дестабілізувати безпеку в Європі”, – додала Урсула фон дер Ляєн.

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

Читайте також:
Відповідь на санкції: Білорусь заборонила ввезення товарів із західних країн

Унікальних переглядів: 33
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Стефанчук пояснив, коли Рада візьметься за ліквідацію ОАСК

Верховна Рада розпочне розгляд президентського законопроєкту про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва після перезавантаження Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Як передає “Укрінформ”, про це голова...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse