Євросоюз готовий розширити чинні і ввести нові санкції проти Росії, – фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Російську Федерацію про розширення наявних санкцій проти неї та готовність Євросоюзу вжити додаткових обмежувальних заходів у разі посилення агресії проти України.

Про це вона сказала у своєму зверненні на щорічній конференції послів, інформує “Європейська правда” у вівторок, 7 грудня.

“У цьому контексті ми також повинні говорити про переміщення російських військ та їхнє масивне нарощування вздовж східного кордону України. Я хочу ще раз наголосити на повній і непохитній підтримці України з боку ЄС перед обличчям цієї агресії проти її територіальної цілісності та суверенітету”, – заявила глава Європейської комісії.

Вона підкреслила, що ЄС відповідним чином реагуватиме на будь-які подальші агресивні дії Росії, включаючи порушення міжнародного права або будь-які інші зловмисні дії, вжиті проти Євросоюзу чи його сусідів, включаючи Україну.

“Ця відповідь набуде форми рішучого нарощування та розширення наявних режимів санкцій. До того ж ми готові вжити додаткових обмежувальних заходів. Ми робитимемо це за узгодженням з нашими однодумцями”, – сказала вона.

“Щоби бути гранично ясними: ми хотіли б конструктивно взаємодіяти з Москвою, але це залежить від них. В цей час саме усвідомлений вибір та агресивні дії Росії продовжують дестабілізувати безпеку в Європі”, – додала Урсула фон дер Ляєн.

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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