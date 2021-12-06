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Відповідь на санкції: Білорусь заборонила ввезення товарів із західних країн

06/12/2021 16:00

Уряд Білорусі заборонив ввезення на свою територію низки товарів із держав, що застосовують санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це в понеділок, 6 грудня, інформує пресслужба МЗС Білорусі.

“Як заходи у відповідь на незаконний зовнішній санкційний тиск, спрямований на підрив суверенітету Білорусі та погіршення добробуту білоруських громадян, з метою захисту національних інтересів уряд Республіки Білорусь прийняв рішення про введення заборони ввезення на територію країни низки товарів, що походять з держав, які застосовують незаконні антибілоруські санкції”, – йдеться у заяві.

Уточнюється, що “відповідне рішення буде підписано у найстисліші терміни”.

Білоруський уряд має намір вжити “необхідних заходів для насичення внутрішнього ринку аналогічними товарами з дружніх країн”.

Також повідомляється, що будуть зроблені кроки щодо авіаперевізників із країн Європейського Союзу та Великої Британії у відповідь на санкції проти білоруської авіаційної галузі.

Крім того, розширено списки осіб, чий в’їзд на територію Білорусі є небажаним.

У заяві зазначається, що Білорусь продовжить “реалізацію союзних програм та зміцнення економічної інтеграції з РФ, а також налагодження міцних торговельно-економічних зв’язків із партнерами щодо ЄАЕС та країнами “далекої дуги”.

Нагадаємо, п’ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Білорусі набув чинності 2 грудня. У списку санкцій Євросоюзу 17 офіційних осіб та 11 організацій. Загалом у списку санкцій ЄС проти Білорусі – 183 особи і 26 юросіб.
До нього увійшли, зокрема, національний білоруський авіаперевізник “Белавиа” та туристичні компанії, які в Євросоюзі вважають причетними в організації перевезення мігрантів переважно з Близького Сходу до кордону східного флангу блоку.

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