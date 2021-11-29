Столтенберг попередив Росію про наслідки в разі ймовірної агресії проти України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Chechenews

Росію очікують значні наслідки і в економічній, і політичній сфері, якщо вона наважиться на агресивні дії проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Ризі в понеділок, 29 листопада.

“Вже вдруге цього року Росія проводить незвичну концентрацію сил поблизу кордонів Україні. Ми бачимо важке озброєння, артилерію, озброєні підрозділи, дрони та десятки тисяч військових. Будь-яка майбутня російська агресія проти України матиме високу ціну. Я бачу політичні та економічні наслідки для Росії”, – цитує Столтенберга “Європейська правда”.

За його словами, така концентрація російських військових не була спровокована чимось і незрозуміла, та підвищує ризик неправильного сприйняття ситуації. Столтенберг вкотре закликав Росію продемонструвати транспарентність і знизити напруженість у регіоні.

Нагадаємо, що в Ризі 30 листопада та 1 грудня відбудеться міністерська зустріч НАТО, в якій візьме участь і глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальник ГУР МОУ Кирила Буданова, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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