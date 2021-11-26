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Тема військ РФ поблизу України стане однією з центральних на зустрічі глав МЗС НАТО, – Столтенберг

26/11/2021 17:08

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО на зустрічі в Ризі обговорять тему російської військової присутності поблизу кордону з Україною.

Як передає “Інтерфакс- Україна”, про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, Російська Федерація стягнула до кордону з Україною “танки, артилерію, безпілотники, системи для радіоелектронної боротьби”.

“Ці дії нічим не спровоковані і незрозумілі”, – вважає Столтенберг.

Він укотре закликав РФ до прозорості у питанні своїх військ поблизу України.

Зустріч НАТО у Ризі відбудеться 30 листопада – 1 грудня.

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Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.
Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.
При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.
Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.
Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.
Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальник ГУР МОУ Кирила Буданова, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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