Зеленський прокоментував ймовірність ескалації конфлікту з боку Росії

Володимир Зеленський, фото пресцентру ОПУ

Ймовірність ескалації з боку Росії чи підтримуваних нею бойовиків може статися щодня.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресмарафоні в п’ятницю, 26 листопада.

“Ми в стані війни вже 8 років. Ймовірність ескалації з боку Росії, чи з боку бойовиків, яких підтримує Росія, може бути щодня. Але вважаю, що сьогодні триває залякування, з деяких майданчиків, зі ЗМІ про те, що завтра буде війна. Що ми повинні знати? Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації. Ми щоденно маємо реальні розвіддані не лише від нашої розвідки, а й від наших країн-партнерів. Але, перш за все, ми маємо розраховувати на нашу армію, вона в нас потужна… Ми збільшуємо зарплату, бо повинні збільшувати мотивацію для наших військових… Ми зараз ухвалили рішення – не хочу спойлерити – про це обов’язково скаже новий міністр оборони. Ми повинні бути готовими. Але найголовніше, що в нас є виклики всередині нашої держави…”, – сказав президент.

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Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальник ГУР МОУ Кирила Буданова, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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