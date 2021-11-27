Янукович подав позов до ОАСК проти Верховної Ради щодо його усунення

Віктор Янукович

Експрезидент-втікач Віктор Янукович, засуджений до 13 років позбавлення волі заочно, оскаржує в скандальному київському суді постанову Верховної Ради України про його усунення з посади глави держави.

Про це в фейсбуці 27 листопада заявив прессекретар Януковича Юрій Кірасір.

“Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради України. Четвертий президент має намір оскаржити законність ухвалення парламентом постанови про його нібито самоусунення з посади глави держави”, – написав Кірасір у фейсбуці.

Речник назвав “антиконституційною” постанову Верховної Ради від 22 лютого 2014 року про самоусунення Януковича та призначення позачергових виборів президента.

“…Це антиконституційне рішення ухвалене деякими депутатами в ейфорії впевненості у своїй безкарності, а іншими – у страху перед шаленими озброєними радикалами. Цю постанову можна сміливо перейменувати на «постанову про державний переворот». У Верховній Раді розуміли, що законно усунути від влади демократично обраного президента шляхом імпічменту не вдасться, розглядали два варіанти: фізично усунути Віктора Януковича або, розтоптавши закон, захопити владу. Парламент, не маючи на це повноважень, пішов другим шляхом”, – заявив речник Януковича.

Нагадаємо, державний зрадник Янукович із 22 лютого 2014-го переховується від українського правосуддя в Росії. Він закликав російській війська на територію України.

У Верховній Раді понад пів року лежить “невідкладний” законопроєкт президента Зеленського про ліквідацію ОАСК – суду, дискредитованого корупційними діяннями та навколополітичними аферами.

На пресмарафоні 26 листопада Володимир Зеленський розповів, чому досі не ліквідували ОАСК.

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