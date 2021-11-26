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“Ось така шахова гра”: Зеленський розповів, чому досі не ліквідували ОАСК

26/11/2021 15:09

Президент Володимир Зеленський вважає, що законопроєкти про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва і обмеження його повноважень довелося відкласти, щоби проголосувати у Верховній Раді документи щодо судової реформи.

Як передає “Новинарня“, про це глава держави заявив у п’ятницю, 26 листопада, на пресконференції в Києві.

Зеленський стверджує, що ухвалення цих законодавчих змін призвело би до “розриву” парламенту і в майбутньому неможливості ухвалити законопроєкти щодо створення Етичної ради у Вищій раді правосуддя та відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

“Що стосується ОАСКу, то це дуже не просто. Якщо було би проголосовано закон щодо ОАСК, в тому чи іншому вигляді, то Верховна Рада була би поламана і не було би законів про Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію. Ось така шахова гра“, – підкреслив Зеленський.

Президент додав, що не лише він ухвалює рішення стосовно цих питань і це “велика гра”.

За його словами, “реформи впроваджувати непросто і доводиться чимось тимчасово поступатися”.

“Що від мене залежало – я подав цей законопроєкт, а далі є різні важливі, неважливі інструменти або можливості. Все це буде зроблено”, – сказав Зеленський.

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Як інформувала “Новинарня“, президент Володимир Зеленський 13 квітня вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скомпрометований Окружний адмінсуд Києва. За цим проєктом, суддів ОАСК, до доброчесності яких не буде питань, переведуть до іншого суду. Замість ОАСК пропонується створити Київський міський окружний адміністративний суд.
У жовтні 2020 року петиція до президента про ліквідацію ОАСК набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Як відомо, суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації України, колишніх високопосадовців та інших фізичних осіб НАБУ підозрює у створенні та участі у злочинній організації; захопленні державної влади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів.
За даними слідства, втілюючи план із захоплення державної влади, голова ОАСК Павло Вовк використовував своє широке коло зв’язків у цих органах: міг організувати подання штучних скарг до ВРП не тільки на непідконтрольних йому суддів з ОАСК, а й на суддів усіх інстанцій, які виносили “незручні” для нього рішення, у т.ч. на суддів Верховного Суду.
Крім того, ЗМІ оприлюднювали різні записи розмов Вовка із суддями ОАСК, які свідчать про неодноразове ухвалення судом упереджених, політично заангажованих рішень.

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