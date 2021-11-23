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Під санкціями Євросоюзу залишилися 7 з 22 осіб із оточення Януковича, – Венедіктова

23/11/2021 21:23

Під санкціями Європейського Союзу залишаються семеро із двадцяти двох українських експосадовців, щодо яких були запроваджені обмеження у 2014 році.

Про це у вівторок, 23 листопада, написала у фейсбуці генпрокурорка Ірина Венедіктова.

“У 2014 році Європейським Союзом було застосовано санкції стосовно 22 осіб. Мусимо визнати, що не всі розпочаті у 2014 році провадження були перспективними, і зняття обмежувальних заходів цілком закономірне. Після щорічних переглядів залишаються чинними санкції щодо 7 осіб”, – написала Венедіктова.

Вона наголосила, що для збереження санкцій потрібні вироки судів у справах стосовно експосадовців.

Українські правоохоронні органи розслідують щодо них 20 кримінальних проваджень: вісім із них – у ДБР, сім – у НАБУ, три – у Нацполіції і два – в СБУ.

За словами генпрокурорки, багато проваджень зупинені через розшук підозрюваних, в інших триває збір доказів, є справи на фінальній стадії слідства, а також на стадії ознайомлення сторін із матеріалами розслідування, від швидкості якого залежить час передачі їх до суду.

Цьогоріч ОГП чотири рази направляв до Європейської служби зовнішньої діяльності інформацію щодо стану досудового розслідування у справах підсанкційних експосадовців.

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Україна

Під санкціями Євросоюзу залишилися 7 з 22 осіб із оточення Януковича, – Венедіктова

Під санкціями Європейського Союзу залишаються семеро із двадцяти двох українських експосадовців, щодо яких були запроваджені обмеження у 2014 році. Про це у вівторок, 23 листопада, написала у фейсбуці генпрокурорка...

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